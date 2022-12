Senzori olakšavaju praćenje stanja znamenitog mosta na reci Jangce

Kineski istraživači postavili su različite vrste senzora na most preko reke Jangce u Vuhanu kako bi pratili stanje arhitektonskog obeležja tog mega-grada u centralnoj Kini.

“Ukupno 114 senzora je instalirano duž celog mosta, koji nas mogu informisati o vanrednim situacijama, uključujući zemljotrese, udare plovila i pomeranje glavne grede i ležajeva mosta”, rekao je Džang Mengmeng, inženjer iz Naučno-istraživačkog instituta za železničke mostove u Kini.

Kako prenosi Sinhua, Džang je rekao da će podaci u realnom vremenu biti prenošeni na platformu za praćenje stanja mosta, koja će upozoravati osoblje u hitnim slučajevima i pružati uputstva za proveru, održavanje i popravku mosta.

Vuhanski most na reci Jangce je prvi most preko koga prolaze železnička pruga i autoput izgrađen na toj reci, najdužoj u Kini, nakon osnivanja Narodne Republike Kine. Tokom 65 godina koliko je u opticaju, most je pretrpeo eroziju okoline i nekoliko nesreća, uključujući sudare plovila.

Rutinske inspekcije mosta se tradicionalno vrše fizičkim obilascima u redovnim vremenskim intervalima. Međutim, proces je dugotrajan i može biti izazovno pronaći skrivene opasnosti.

Poslednjih godina Kina je energično promovisala inteligentni transport kako bi poboljšala upravljanje i održavanje određenih starih mostova korišćenjem tehnologije.

Do sada su inteligentni sistemi za praćenje stanja primenjeni na svim mostovima na delu reke Jangce kroz Vuhan.

(Beta)

