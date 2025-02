Svemirska kompanija: Pevačica Kejti Peri uskoro odlazi u svemir

Američka pop pevačica Kejti Peri (Katy Perry) uskoro će leteti u svemir zajedno sa još nekoliko žena, među kojima je verenica Džefa Bezosa (Jeff Bezos) Loren Sančez (Lauren Sanchez), saopštila je danas svemirska kompanija Blu oridžin (Blue Origin).

Let će biti „na proleće“, navela je svemirska kompanija koja je u vlasništvu Amazona.

To će biti 11. let sa ljudskom posadom kompanije Blu oridžin, koji već nekoliko godina nudi letove svemirskog turizma zahvaljujući svojoj raketi Nju šepard (New Shepard).

Pored Kejti Peri, pop pevačice koja je postala svetski poznata pesmom „I kissed a Girl“ 2008. godine, i verenice Džefa Bezosa, u svemir će leteti i flimska producetkinja Kerijen Flin (Karianne Flynn) kao i osnivačica jedne nevladine organizacije koja se bavi borbom protiv seksualnog nasilja Amanda Ngijen (Nguyen).

Tokom leta koji traji nekoliko minuta, putnici mogu da se odvoje od svojih sedišta i nakratko lebde u nultom gravitacionom stanju.

Potpuno automatizovana raketa poleće vertikalno i kapsula se odvaja u letu, pre nego što se vrati nazad na Zemlju, usporena padobranima i retro-pogonskim gorivom.

Cena karte se čuva u tajnosti.

Glavni konkurent kompanije Blu oridžin za ovu vrstu leta je kompanije Virdžin Galaktik (Virgin Galactic), koja nudi slično iskustvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com