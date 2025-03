10 neočekivanih načina da iskoristite fen za kosu po kući

Možda ga morate imati kada su u pitanju vaši raskošni pramenovi, ali da li ste znali da uobičajeni fen za kosu može biti zgodan i u drugim delovima vašeg doma? Bilo da se radi o otklanjanju nereda ili pomoći u zanatskom projektu, evo kako naši stručnjaci koriste ovaj svakodnevni stilski aparat.

Uklonite mrlje od vode sa drvenog nameštaja

Vodeni prstenovi na vašem drvenom nameštaju? Fen za kosu može priskočiti u pomoć, kaže Kati Kohun, operativni menadžer u Two Maids. Prvo, uverite se da je površina suva i čista, a zatim postavite fen za kosu na srednju temperaturu i držite ga nekoliko centimetara od vodenog prstena. Krećite se kružnim pokretima kako biste pomogli da se vlaga zarobljena ispod završne obrade ispari.

„Kada prsten nestane, možete da nanesete malo laka za nameštaj da biste vratili sjaj“, kaže Keti Kohun, operativni menadžer u Two Maids. „To je brz i efikasan način da sačuvate svoj nameštaj od tih dosadnih prstenova!“

Čišćenje osetljivih predmeta od prašinu

Niste sigurni kako da očistite te veštačke biljke u ulazu? Koristite hladnu postavku fena za kosu da biste oduvali prašinu sa delikatnih predmeta poput svilenog cveća, abažura i drugih složenih predmeta koje je teško očistiti krpom, kaže Keti Tarli, direktor marketinga u Home Clean Heroes.

„Ako imate sveće koje nakupljaju prašinu, koristite mašinu za sušenje na hladnom da otpuhnete prašinu sa sveća kako bi izgledale sveže i čiste, a da ne oštetite vosak“, kaže ona.

Uklonite tragove bojica

Tragovi bojica na zidovima? To izgubljeno umetničko delo nije problem, kaže Kohun. Postavite fen za kosu na srednju temperaturu i zagrejte tragove bojice nekoliko sekundi dok vosak ne omekša.

„Jednostavno obrišite omekšanu bojicu krpom,” savetuje ona. „Ako je ostao neki ostatak, možete očistiti područje blagim rastvorom sapuna. To je jednostavan trik koji olakšava čišćenje bojicama.”

Uklonite druge vrste voska

Slično bojicama, prosuti vosak na drugim površinama — poput onih sa preterane sveće — takođe se mogu ukloniti pomoću fena za kosu. Obavezno zagrejte vosak na srednjoj temperaturi dok ne omekša, a zatim ga obrišite papirnim ubrusom ili krpom. „Ovo je mnogo lakše nego strugati nožem“, kaže Turli.

Uklonite predmete za ljuštenje i lepljenje

Opcije za lepljenje i ukrašavanje mnogo su olakšale dodavanje kuhinjskog ukrasa ili šare u kupatilo. Ali šta se dešava kada ste spremni da isprobate nešto novo?

„Morala bih da kažem da je najneobičniji način na koji sam koristila fen za kosu bio da mi pomogne da olabavim lepak kada uklanjam oguljene i lepljive tapete ili gulim i lepim samolepljive pločice“, kaže Meredit Šnajder, vlasnica Arts & Classy. Koristeći postavku srednje toplote, uverite se da se fen za sušenje pomera preko malog pokrivenog područja—a zatim budite oprezni kada izvlačite papir ili pločicu sa zida.

Za skidanje etiketa i nalepnica

Omiljena metoda Marte Stjuart za uklanjanje nalepnica i etiketa je korišćenje fena za kosu. Jednostavno prinesite toplotu blizu nalepnice na oko 30 sekundi pre nego što je nežno ogulite strugačem ili noktom. Ova metoda će olabaviti lepak na metalu, staklu, drvetu, kamenu i još mnogo toga.

„Ako ostane bilo kakav ostatak lepka, možete ga obrisati krpom namočenom u alkohol“, dodaje Cohoon.

Izolirajte svoje prozore

Jedna opcija za izolaciju prozora tokom preterano toplih ili hladnih sezona je ugradnja prozorske folije. Ovi kompleti su lako dostupni preko velikih prodavaca u prodavnicama i onlajn, kaže Kerol Aleksander, specijalista za preuređenje sadržaja na Fikr.com.

Film se postavlja unutar prozora pomoću dvostrane trake, a zatim se zategne pomoću fena za kosu. Film obezbeđuje vazdušni džep, sličan onom kod prozora sa dvostrukim staklom, za stare jednokrilne prozore.

„Skupljanje filma pomoću fena čini ga praktično neprimetnim jer eliminiše bore ili ulegnuće koje bi inače postojale“, kaže Aleksandar. „Ovo ostavlja lepšu estetiku i čini gledanje u prozore prijatnijim. Neverovatno dobro radi na povećanju energetske efikasnosti prozora i smanjenju računa za struju.“

Završite svoj izgled

Za one posebno glamurozne noći, fen za kosu može osigurati da je sve na svom mestu pre nego što izađete. „Kada se šminkate, obično vaša sledeća stanica može biti događaj“, kaže šminkerka Mia Džonson. Koristim fen za sušenje na hladnom za lako brisanje svih ostataka, od raspuštenih pramenova kose do pojedinačnih trepavica. To je odličan alat za čisto čišćenje.“

Ubrzajte proces lepote

Bez obzira da li kasnite ili ste jednostavno nestrpljivi, fen za kosu je odličan način da brzo osušite temeljni prajmer, sprej za vezivanje ili čak i lak za nokte. Obavezno držite temperaturu na hladnom ili srednjem i držite mašinu za sušenje u pokretu da ne biste opekli kožu.

Odmrznite svoj zamrzivač

Prekomerno nakupljanje leda u vašem zamrzivaču nije samo nezgodno, već i ometa funkcionisanje vašeg uređaja i može biti skupo ako se ne reši. Možete lako da ubrzate proces odmrzavanja svog zamrzivača koristeći fen za kosu, kaže Turli. Koristite srednju temperaturu, držite mašinu za sušenje u pokretu i pokrivajte male površine istovremeno. Takođe, „pazite da ga držite na bezbednoj udaljenosti da biste izbegli oštećenje mašine za sušenje vodom i pripremite svoje

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com