6 korisnih trikova ljudi kojima kuća uvek divno miriše: Treći je posebno važan, u tome svi grešimo

Miris u stanu prvi je utisak gostiju koji ulaze u vaš dom, a ujedno mu daje i autentičnost. Održavanje prijatnog mirisa u domu uključuje redovno čišćenje, ali i korišćenje proizvoda koji su namenjeni upravo tome da prostor prijatno miriše, a uz ovih 6 trikova lako ćete to i postići.

1. Održavajte nameštaj čistim

Jedan od najlakših načina da održite lep miris u stanu jeste da redovno čistite nameštaj, prostirke i otirače. Prostirke u predsoblju se lako i brzo prljaju, pa treba početi od njih.

Postoji nekoliko različitih načina za čišćenje otirača, počevši od protresanja i usisavanja do posipanja malo sode bikarbone preko njih, da upiju loše mirise. Ostavite da odstoji oko sat vremena, a zatim usisajte. Takođe možete napraviti dezodorans za tepihe sa jednom do dve šolje sode bikarbone i 10 do dvadeset kapi eteričnih ulja. Pospite ga na prostirku, a zatim ga usisajte da lepo miriše.

Takođe, možete očistiti svoje tepihe ili nameštaj parom, da biste bili sigurni da ste uklonili sve neprijatne mirise.

2. Čist cipelarnik

Kao jedan od najvećih izvora mirisa na ulazu, cipele treba redovno čistiti. Postoji nekoliko načina da se to uradi, uključujući direktno tretiranje cipela, kao i skladištenje cipela u zatvorenim policama, kako biste sprečili mirise koji se šire iz njih.

Jedan od trikova je da stavite par komada uglja u cipele preko noći (stavite ih u par crnih čarapa, a zatim u cipele, da ne biste zaprljali cipele i stopala prilikom sledećeg nošenja. Ovo može da apsorbuje vlagu i miris iz cipela.

Možete koristiti i sodu bikarbonu ili vatu natopljenu sirćetom koju ćete staviti u cipele da bi upile mirise preko noći.

3. Provetravajte hodnik i vodite računa da bude suv

Jedan od primarnih uzroka neprijatnih mirisa u stanu je vlaga. Vodu često unosimo u dom kroz odeću i obuću – ako ih ostavite vlažne u predsoblju, visoka vlažnost može učiniti da se vazduh oseća težim, zbog čega svaki neprijatan miris deluje gušće i snažnije.

Neka vaše predsoblje ima dobru ventilaciju i protok vazduha. Ovo može uključivati plafonski ventilator, klima uređaj ili jednostavno otvaranje ulaznih vrata na nekoliko minuta.

4. Održavajte čistim prostor za kućne ljubimce

Ako imate kućne ljubimce, posedovanje usisivača za dlaku kućnih ljubimaca i njegovo redovno korišćenje da sprečite krzno i dlake da uđu u nameštaj i presvlake gde ih je teže očistiti, zadržavajući miris, neophodan je zadatak.

Za vlasnike kućnih ljubimaca poželjno je da imaju i pod koji se lako može obrisati.

Redovno perite ćebad, krevete i igračke koje koriste vaši ljubimci, a u pet šopovima možete da pronađete i sprejove za uklanjanje neprijatnih mirisa za kućne ljubimce.

5. Izaberite miris za dom

Bez obzira da li želite da izaberete sveće, difuzere ili sveže cveće, uverite se da su to visokokvalitetni nesintetički mirisi i da se redovno menjaju ili dopunjuju.

Takođe, možete koristiti tamjan ili sveže začinsko bilje kao što su ruzmarin i lavanda, kora citrusa, karanfilić i štapići cimeta da biste dodali miris svom domu.

7. Koristite biljke za osvežavanje vazduha

Korišćenje sobnih biljaka za prečišćavanje vazduha može biti odličan prirodan način za poboljšanje kvaliteta vazduha, dok mirisni cvetovi mogu prikriti mirise i učiniti da vaš dom uvek miriše lepo. Biljke koje prirodno mogu da prečiste vazduh uključuju mirne ljiljane, biljke pauka i gerber tratinčice.

Postavite u vaze ili saksije aromatično cveće kao što su ruže, lavanda ili jasmin. Koristite mirisno bilje poput ruzmarina, eukaliptusa, a da biste ispunili vazduh primamljivim biljnim mirisima, okačite vence na zidove ili vrata.

