Šta nikad ne bi smeli da bacate u WC šolju, a mnogi to upravo rade

Postoje mnoge stvari koje nikada ne bi trebalo da se bacaju u toalet, ali mnogi ljudi to često rade. Od vate i maramice do kose i masti, sve će se nakupiti u cevima i napraviti vam veliki i skup problem.

Vlažne maramice

Umesto klasičnih, u šolju idu samo one namenjene za to. Naime, obični se neće raspasti i stoga mogu začepiti cevi.

Papirni ubrusi

Papirni ubrusi koje često koristimo u kuhinji su deblji i manje biorazgradivi od toalet papira, što ih čini lošim za sisteme za odvodnjavanje.

Ulošci i tamponi

Ovi proizvodi su dizajnirani da apsorbuju tečnost i da se ne razlažu tako lako, što može izazvati velike probleme u cevima i sistemima za prečišćavanje otpadnih voda.

Pamučni štapići i kuglice

Pamučni proizvodi se ne raspadaju i mogu se zaglaviti u cevima, izazivajući blokade. To može dovesti do začepljenja odvoda, što na kraju može dovesti do neizbežnih skupih popravki.

Vata i zavoji

Kao i pamučni tuferi, ovi materijali se ne raspadaju i mogu izazvati blokade.

Kondomi

Kondomi su napravljeni od materijala koji se ne kvari lako, što može izazvati probleme u drenažnom sistemu.

Lekovi

Ispuštanje lekova u toalet može da kontaminira sisteme vode, što može imati štetan uticaj na životnu sredinu i ekologiju.

Ulje i masti

Ulje i mast iz tiganja i lonaca mogu stvrdnuti i začepiti cevi, a takođe mogu izazvati probleme u sistemima za prečišćavanje otpadnih voda.

Cigarete

Cigarete sadrže štetne hemikalije koje mogu kontaminirati vodu.

Dlake

Kosa se može skupiti i stvoriti velike čepove u cevima. Čišćenje četke je često svakodnevna stvar, ali je bolje da je bacite u kantu za smeće.

Bacanje ovih predmeta u toalet može izazvati blokade, skupe popravke i oštetiti životnu sredinu. Uvek je bolje koristiti odgovarajući način odlaganja otpada, kako ne bismo morali da popravljamo slučajne štete.

