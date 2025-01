6 najprljavijih stvari u kući, pravo su leglo bakterija a niko živ ih ne pere

Često zaboravljamo na njih, a mnogo roditelja je priznalo da igračke svoje dece skoro uopšte ne čisti osim ako se vidno isprljaju

Svi hvatamo krivine kada su ove stvari u pitanju. Bitno je da usisamo i prebrišemo prašinu, a šta je sa predmetima i delovima kuće koje izbegavamo. Vrlo često su takva mesta leglo bakterija, a navedeni u ovom tekstu su najgori.

1. Daljinski upravljač

Studija iz 2020. otkrila je tragove bakterija, kvasca i plesni na nekim daljinskim upravljačima, a stručnjaci kažu da bi mogli biti 20 puta prljaviji od WC šolje. To je uglavnom zato što vaš daljinski upravljač obično koristi više ljudi, od kojih neki nisu oprali ruke. Možete ga koristiti i dok jedete čips i tada prenesete bakterije u usta. Nemojte brisati daljinske upravljače jednokratnim maramicama – skupe su i štetne su za okolinu. Umesto toga, izvadite baterije i upotrebite krpu nakvašenu u malo sapunaste vode i isceđenu. Kontrole za igre, prekidači za svetlo i ručke na vratima imaju isti problem pa i njih čistite redovno.

2. Plišane igračke

Omiljeni medo vašeg deteta najverovatnije vrvi bakterijama. Nije ni čudo – žvaću ga i na njemu može biti čak i pljuvačke i hrane. Nisu sve ove bakterije loše za vas – zapravo, većina njih pomaže u zaštiti nas i našeg imunološkog sistema. Ali postoji taj jedan posto, poput e.coli, koji je opasan i može dovesti do teških bolesti. Studija iz 2015. pokazala je da jedna od četiri igračke na sebi ima tragove fekalija. Zato je redovno čišćenje ključno – ne samo kada stvari izgledaju prljavo. Operite ih u mašini na 30 stepeni i proverite jesu li potpuno suve iznutra i spolja pre ponovne upotrebe. Nije potrebno spominjati da biste to trebalo raditi češće ako su vam deca bolesna.

3. Držač četkica za zube

Jedna studija iz 2018. tvrdi da se koliform, crevna bakterija, nalazi u više od četvrtine držača četkica za zube. Ili stavite malo razređenog izbeljivača na dno kada čistite kupatilo i malo ga potopite ili ga stavite u mašinu za pranje sudova jednom nedeljno.

4. Četke za šminkanje i za kosu

Ne samo da nakupljaju mrtve ćelije kože, staru šminku, prašinu, studija Univerziteta Aston iz 2019. pokazala je da je devet od deset kontaminirano bakterijama koje mogu izazvati bolesti kao što su infekcije kože, pa čak i trovanje krvi. Napunite umivaonik ili posudu toplom vodom i koristite blagi dečji šampon za čišćenje četkica palcem i namočenim sunđerom. Ostavite da se osuši na vazduhu. Kasnije će mnogo lepše mirisati. Što se tiče četki za kosu, i njih redovno čistite.

5. Laptop i miš

Godine 2020. dr. Amanda Džouns, vanredna profesorka mikrobiologije na Univerzitetu Northumbria, napisala je u izveštaju da klice pronađene na prenosnom računaru uključuju stafilokoke, streptokoke i neke bakterije koje se prenose vazduhom poput mikrokoka. To može dovesti do infekcija kože i upale grla. Ako ste jedini korisnik, jednom nedeljno ga prebrišite vlažnom krpom mekom krpicom nakvašenom u mešavinu vode i deterdženta za sudove. Za uređaje koje češće koristi više ljudi, učinite to svaki put pre upotrebe.

6. Igračke za kupanje

Igračke za kupanje mogu biti tajno skrovište za crnu plesan, naročito ako imaju malu rupicu na dnu. Ova plesan može završiti u vodi vašeg deteta za kupanje ili, što je još gore, može je čak i progutati, što može dovesti do infekcije grudnog koša. Iscedite svu vodu nakon upotrebe i ostavite ih da se dobro osuše na vazduhu. Takođe, redovno ih namačite u toploj vodi s malo razređenog izbeljivača kako biste uklonili sve gljivične spore.

