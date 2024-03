7 grešaka pri uređenju enterijera: Izbegavajte ove stvari, odaju utisak siromaštva u vašem domu

U želji da oplemene svoj životni prostor, ljudi često prave greške kojih nisu ni svesni. Dekorativni elementi koji služe da upotpune enterijer, vrlo često su krivci za loš utisak koji se stiče.

Marina Ključikova, dizajnerka enterijera, savetuje da odvojite malo vremena i oslobodite se stvari na koje ste „bacili pare“, a koje vam samo kvare izgled doma i čine da izgleda siromašno. Dok ih se ne rešite, male su šanse da vaš stan dobije luksuzan izgled, piše Lepa&Srećna.

1. Velika ogledala

Profesionalci za uređenje prostora ne savetuju da kupujete velika ogledala, jer to može da izgleda neukusno. Nikako ih nemojte kačiti na plafon spavaće sobe. To ume da izgleda prilično vulgarno, zar ne? Ako to ipak oslikava vaš ukus, razmislite i o praktičnim problemima: da li ćete imati volje da ih glancate skoro svakog dana?

2. Satenska posteljina

Stručnjaci za uređenje enterijera jednoglasno su protiv toga da spavate na satenskoj posteljini. Ovaj materijal nije nimalo prijatan, a pored toga, često izgleda jeftino, što može prilično da pokvari unutrašnjost spavaće sobe. Bolje izaberite posteljinu od pamuka, lana ili mešavine prirodnih materijala. Ako baš želite posteljinu koja se presijava, odvojite novac za jednu od čiste svile. Tako definitivno nećete omašiti!

3. Plišane igračke

Zapamtite da su plišane igračke dozvoljene samo u dečjim sobama, i to do određenog uzrasta. Plišani medvedići i druge životinje na krevetu odraslih uvek izgledaju čudno. Čak i ako vama to izgleda slatko, ipak izbegnite da ih ređate po stanu jer su plišane igračke bespotrebni sakupljači prašine. Ako ih imate previše pa ne znate gde da ih odložite, razmislite o tome da ih donirate sirotištima. Vi ćete dobiti uredniji stan, a deca lepe poklone.

4. Štampano platno

Slike koje su samo odštampane na platnu, na kojima su često replike umetničkih dela ili motivacioni slogani jesu veoma popularne. Ipak, dizajneri ih nazivaju jednim od najružnijih trendova u enterijeru. Izbegnite ih i pokušajte da nađete alternativu. Čak i ako niste profesionalac, bolja opcija je da sami naslikate nešto na platnu. To će biti mnogo efektnije, a oslikavaće i vašu kreativnu stranu!

5. Mnogo dekorativnih jastučića

Dekorativni jastuci imaju svoju ulogu u uređenju prostora i zaista mogu da doprinesu lepšem izgledu sobe, ali ključ je u umerenosti! Prema Marini Ključikovoj, previše jastučića na sofi ili garnituri smanjuje prostor za sedenje i ostavlja loš utisak. Takođe, neretko izgleda kao da je taj prostor pun prašine. Zaboravite na ovu „dekoraciju“, odavno nije u trendu.

6. Stari prekrivači

Možda su vam neophodni zbog dlaka koje ostavljaju ljubimci ili zbog kafe koju prijateljica često prospe na kauč, ali ipak, ako su vam prekrivači stari i ofucani, obavezno ih sklonite. Ne samo da uništavaju izgled sofe ili fotelje, nego mogu potpuno da upropaste čitavu prostoriju. Nabavite nov materijal, prijatnih, neutralnih boja i od njega sašijte prekrivače. Za to vam ne treba mnogo novca, a potpuno će promeniti izgled sobe!

7. Posude sa slatkišima

Ako često donosite u dnevnu sobu činijice sa bombonama, posude sa grickalicama ili voćkicama, budite sigurni da time u velikoj meri kvarite izgled prostorije. Potrudite se da hranu držite samo u kuhinji, gde joj je i mesto, a klub sto ispred garniture sačuvajte za neku lepšu (ali nejestivu) dekoraciju.

