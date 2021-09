7 najčešćih grešaka pri pranju veša u mašini

Stručnjak za pranje rublja Dejan Dimitrov, izvršni direktor firme Laundryheap rekao je da većina ljudi kod pranja veša greši s količinom deterdženta, ili ga stavi previše ili premalo.

– To je vrlo česta situacija. Ljudi će u pranje staviti ili previše praška ili tečnog deterdženta, a odeća im se neće dobro isprati. Odeća na kraju izlazi iz mašine s osećajem suvoće i presušenosti, a kad se osuši do kraja, mekoća tkanine nestaje, a vi ćete dobiti komad odeće koji će vas češati. Ljudi često koriste jednu kapsulu po pranju, ali za pranje veće od 7 kg trebali biste koristiti dve – objašnjava Dejan.

S druge strane, ako ne stavite dovoljno deterdženta odeća može izaći iz mašine neoprana s flekama koje nisu oprane ali i s neugodnim mirisom.

– Ako niste sigurni, samo proverite nalepnicu deterdženta. Koliko biste trebali staviti deterdženta zavisi od toga živite li u području s mekom ili tvrdom vodom i o tome koliko veša perete – tvrdi stručnjak.

Ovo su najčešće greške kod pranja veša:

1. Izbeljivanje belih majica

Dejan je rekao da je to nešto što uvek vidi da ljudi rade, ali ne bi trebali.

– Video sam kako ljudi dodaju izbeljivač u svoj belo veš kako bi odeću učinili beljom. To zaista ne pomaže. Zapravo, dugotrajna upotreba izbeljivača na beloj odeći može prouzrokovati mnogo brže trošenje vlakana jer je izbeljivač korozivan. Izbeljivač će takođe uništiti vunu, kožu i svilu, stoga izbegavajte izbeljivanje bilo kakve odeće ili predmete ovih tkanina. Umesto toga, najbolje je probati rešiti se svih mrlja s pola šoljice belog sirćeta – govori Dejan.

2. Pranje odeće nakon jednog nošenja

Odeću ne morate prati baš nakon svakog nošenja. To će vam uštedjeti vreme, novac i dugovečnost odeće. Bilo bi najbolje da perete odeću nakon tri nošenja.

Previše pranja može prouzrokovati da se odeća ‘isfuca’, razdere ili skupi. Ali ipak, donji veš je iznimka.

3. Sušenje odeće na radijatoru

– Vešanje odeće na radijator može dovesti do pojavljivanja plesni. Izbegavajte sušenje odeće na radijatoru i radije je umesto toga sušite u mašini za sušenje ili na vazduhu. Ako nemate mesta i morate je sušiti na radijatoru kupite ovlaživač vazduha i često provetravajte – dodaje.

4. Mešanje belog i sivog

Dejan kaže da je uobičajena greška koju ljudi čine prilikom pranja odeće, a to je da misle da je u redu staviti sive i bele boje u isto pranje.

Sive boje trebale bi pristajati odeći tamnije boje, jer boja se može pustiti po beloj odeći.

5. Pranje odeće na visokoj temperaturi

Nije potrebno prati uvek na visokim temperaturama. Iako je vruće pranje ponekad potrebno za intenzivno uklanjanje mrlja ili u higijenske svrhe, ne morate uvek prati na visokim temperaturama.

Ne samo da uništava neke tkanine (vuna, svila, viskoza), već može i učiniti vaše prosečno pranje puno skupljim.

6. Neokretanje osetljive odeće izvrnuto

– Okretanje pri svakom pranju uzrokuje trenje između odeće, a to trenje može prouzrokovati bleđenje štampane grafike i može uzrokovati nanošenje fleka na određene tkanine poput vune i kašmira. Međutim, ako ih okrenete iznutra, ovo će oštećenje biti suptilnije – govori.

7. Pranje odeće bez otkopčavanja dugmadi

Česta greška je kada ljudi zaborave otkopčati košulje pre nego što ih stave u mašinu za veš. To može dovesti do pucanja dugmadi, slično je i sa patentnim zatvaračima, piše The Sun.

