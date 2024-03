Ako namestite ovako bojler, plaćaćete manje struju već sledećeg meseca

Izbegavanjem rasipanja električne energije i njenog neracionalnog korišćenja, možete značajno uštedeti.

Ponekad svojim lošim navikama doprinesemo tome da velika suma iz kućnog budžeta ode na nepotrebno veliki račun za struju.

Projekat „Bolja energija“ i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) predlažu nekoliko načina na koje ćete moći da ostvarite značajne uštede i eventualno poboljšate stanje na računu već sledećeg meseca:

1. Obične sijalice traju 1000 sati, a štedljive sijalice traju 10 puta duže

Kad god je moguće, koristite dnevnu svetlost tokom dana, ugasite sve sijalice u stanu kada vam nisu potrebne i obavezno ih zamenite LED sijalicama.

2. Kuvanjem u ekspres loncu vreme kuvanja i potrošnja energije se smanjuju dva do tri puta

Hranu treba pripremati u poklopljenim posudama, čime se štedi 20 odsto energije, a ako ugasimo šporet nekoliko minuta pre nego što je jelo gotovo, uštedećemo još najmanje 10 odsto struje.

3. Očistite bojler od kamenca i vaš račun za struju će biti 30 posto manji

Bojleri troše oko 20 odsto ukupne energije ili oko osam odsto energije u domaćinstvu. Najbolje je uvek držati termostat na maksimalno 60 stepeni, uz redovno čišćenje.

4. Isključite sve uređaje u stanu koje u tom trenutku ne koristite

Potrošnja uređaja u mirovanju može da dostigne i do šest odsto ukupne potrošnje u domaćinstvu.

5. Račun za struju biće manji ako mašine za pranje i sušenje veša uključujete samo noću

Struja je četiri puta jeftinija u vreme niže tarife, bubanj uvek treba da bude napunjen, to je jeftinije nego da mašinu dva puta palite do pola. Pri kupovini vodite računa o energetskoj klasi jer tako možete uštedeti i do 50 posto električne energije, prenosi Mondo.

6. Proverite sistem grejanja pre grejne sezone

Nedostaci u sistemu dovode do neracionalne potrošnje. Temperaturu u prostorijama treba održavati na 20 stepeni danju i 18 noću, a važno je redovno menjati filtere na grejnim uređajima. Nepotrebno pregrevanje troši i do sedam odsto više energije.

7. Izolujte prostor

Vrata i prozori koji ne dihtuju oduzimaju mnogo energije. Takođe možete postaviti reflektujuću aluminijumsku foliju na vrata i prozore ili iza radijatora da biste usmerili toplotu u prostoriju.

