Ako su sobne biljke počele da venu, ovaj trik će ih oživeti

Biljke mogu zahtevati stalnu negu, posebno kada počnu da venu. To može da vas obeshrabri i brzo ćete pomisliti da je vaš fikus izgubljeni slučaj. Srećom, stručnjaci za biljke imaju kreativne pristupe kojima možete pokušati da oživite svoje biljke, uključujući jednu taktiku o kojoj verovatno niste razmišljali.

Pre nego što krenete u svoj lokalni baštenski centar, stručnjaci za biljke savetuju da posegnete za određenim proizvodima za domaćinstvo. Beli luk, na primer, može pomoći u kontroli infestacije štetočina, dok je Epsom so korisna za lečenje žutog lišća i nedostatka magnezijuma. Vodonik peroksid sprej je još jedan pouzdan pristup protiv truleži korena, ubija loše bakterije i oslobađa kiseonik. A stavljanje sunđera na dno saksije takođe može držati pod kontrolom trule korenje, piše Best Life.

Ali, ako nema znakova insekata, a korenje izgleda dobro, vaša biljka bi se mogla suočiti sa drugim problemom, a rešenje bi moglo biti jednostavno kao uključivanje pouzdanog uređaja.

Vaša biljka može početi da se suši zbog dehidracije

Baš kao i ljudi, sobne biljke moraju da ostanu hidrirane da bi uspevale. Ako vašim biljkama nedostaje voda, to bi moglo dovesti do toga da klonu i izgube sjaj. Da bi se ovo sprečilo, stručnjaci za biljke preporučuju korišćenje ovlaživača kako bi se povećala količina vlage u vazduhu.

„Ovo je korisno jer biljke prirodno emituju vodenu paru“, kaže Stiven Veb, urednik i osnivač Garden’s Whisper. „Veštačkim povećanjem vlažnosti oko biljke, možete pomoći biljci da dehidrira i da se oporavi od suvih uslova.

Biljke tada mogu da uzimaju više vlage iz vazduha, umesto da je uzimaju uglavnom iz korena, kaže Mejson Roberts, vlasnik veb stranice Just Houseplants. „Ovo ne samo da pomaže vašoj biljci da napreduje, već će vam zapravo olakšati život kao vlasnika ređe zalivanjem“, kaže on.

Postoje određene biljke koje imaju koristi od ovog pristupa

Naravno, biljke koje zahtevaju vlažniju atmosferu će uživati u dodatnom luksuzu ovlaživača.

„Da biste svojim kućnim biljkama dali najbolje šanse za opstanak, želite da za njih stvorite okruženje koje je veoma slično njihovom prirodnom okruženju“, kaže Džeremi Jamaguči, izvršni direktor Lawn Love. „Dok svim sobnim biljkama nije potrebna vlaga, onima koje potiču iz tropske ili prirodno vlažne klime biće potrebna vlaga u vazduhu da bi uspevale.“

Prema Robertsovim rečima, vazdušne biljke, paprati, orhideje i filodendroni su samo neke od biljaka koje će ceniti ovlaživač – što je posebno korisno tokom sušnijih zimskih meseci. S druge strane, nećete želeti da koristite ovaj pristup za sukulente ili kaktuse, koji se koriste za „sušna područja“, kaže Veb, a prenosi N1.info.hr.

„Ove biljke su prilagođene suvim uslovima i pašće ako je vazduh oko njih previše vlažan“, dodaje on.

Mere opreza kada koristite ovlaživač

Ako ste spremni da izvučete svoj ovlaživač da biste spasili svoje uvenule biljke, stručnjaci imaju nekoliko dodatnih reči opreza. Održavanje uređaja čistim je ključno, kao i osiguranje da nema mineralnih naslaga, kaže Veb. Takođe, kada je u pitanju voda koju koristite, nemojte samo da punite svoj ovlaživač vodom iz slavine.

„Takođe je ključno koristiti destilovanu vodu u ovlaživaču da biste izbegli dodatno opterećenje biljke vodom iz slavine koja može da sadrži hlor ili druge hemikalije“, objašnjava Veb.

Ako ste označili ova polja i želite da testirate svoj ovlaživač, postavite uređaj blizu biljke, ali ne dozvolite da dodiruje listove, napominje Veb. Takođe, vodite računa da ovlaživač koristite štedljivo jer prevelika vlažnost može dovesti do buđi i buđi, kaže Deepika Adhikari, konsultant u The Nature Hero. Adhikari preporučuje korišćenje ovlaživača četiri do pet sati kako bi se izbegle ove izrasline i prekomerno vlaženje prostorije. Ovlaživač je poželjno uključiti sredinom popodneva i isključiti ga pre večeri jer biljke ne mogu da upijaju toliko vlage uveče, dodaje ona.

Ako je vaša kućna biljka bila preterano zalivena, trebalo bi da isključite ovlaživač ili ga jednostavno udaljite od ovlaživača, kaže Veb. Ako listovi biljke postanu žuti ili smeđi, to znači da ste je previše zalili.

