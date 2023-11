Sobne biljke vam brzo uvenu? Trik s običnim kuhinjskim sunđerom mogao bi da reši problem

Održavanje sobnog bilja na životu ponekad može da bude teško. Čak i za iskusne vrtlare, određivanje odgovarajuće količine vode za svaku pojedinačnu biljku može biti izazovno. Tlo može biti suvo na vrhu, ali dosta mokro na dnu saksije, a može se dogoditi i da vaša lepa posuda možda nema odgovarajuću drenažu. U svakom slučaju, ako primetite da jedna od vaših biljnih beba umire, obični kuhinjski sunđer može biti sve što vam je potrebno da ih oživite, piše Best Life.

Do truljenja korena, jednostavno rečeno, dolazi kada je biljka previše zalivena i njeno tlo postane natopljeno vodom. „To sprečava kiseonik da dopre do korena i može na kraju uzrokovati truljenje korena i druga oštećenja. Ovo je gljivični problem koji može ugroziti vaše biljke ako se ne reši“, objasnila je Lindzi Pangborn, ekspertkinja za vrtlarstvo za Bloomscape, a prenosi Večernji list.

Prema Alfredu Palomaresu iz 1-800-Flowers.com, “ako novo ili staro lišće počne da opada s biljke i zelene je, smeđe ili žute boje, ili je tlo počelo da miriše na trulo, postoji dobra šansa da je biljka popila previše vode.”

Ako vaša biljka pokazuje znakove truleži korena, nije izgubljena svaka nada. Jednostavni kuhinjski sunđer postavljen na dno saksije može pomoći u upijanju viška vlage. A budući da su sunđeri porozni, Palomares kaže da će “osigurati dodatni prostor za strujanje vazduha kroz tlo.” Iako možete koristiti obični sunđer iz prodavnice, Palomares kaže da pripazite na njegovu veličinu u poređenju s saksijom u koji ćete ga staviti.

„Ako je posuda prevelika, korenje biljke može na kraju izrasti u i okolo sunđera. Uvek ih možete odseći kako biste bili sigurni da su odgovarajuće veličine i oblika za vašu saksiju“, napomenuo je.

Gardening Know How preporučuje da koristite sunđer koji nije tretiran deterdžentom ili antibakterijskim jedinjenima. Ako želite da primenite ovaj trik sa sunđerom, pazite da ne nanesete dodatnu štetu svojoj biljci tokom vađenja iz saksije. Potrebno je nežno izvaditi biljku iz saksije okrećući je na stranu. Nežno je držite za stabljike ili lišće i lupkajte po dnu posude dok biljka ne isklizne. Zatim, kako bi se ublažili efekti truleži korena, Pangborn preporučuje orezivanja promenjenog dela biljke ili trulog korenja.

„Očistite makaze dok radite svaki rez alkoholom kako biste sprečili širenje truleži. Takođe možete odrezati do jedne trećine lišća, tako da biljka može “posvetiti više energije popravljanju svog korena“, savjetovao je. Bacite postojeću zemlju, očistite posudu i presadite biljku sa svežom zemljom. Takođe treba se pobrinuti da vaša saksija ima rupe za drenažu.

„Biljkama u saksijama najbolje je kad im je tlo zaliveno do kraja, a ja preporučujem da to radite polaganim zalivanjem, dopuštajući da se upije u tlo dok slobodno ne iscuri iz drenažnog otvora. Višak vode koji se skupi u tanjiriću treba ukloniti. To će sprečiti da vaša biljka sedi u vodi, što može dovesti do truljenja korena“, rekao je Pangborn.

Pazite da ne zalijete previše

Kao što je spomenuto, čak i sunđer može zadržati deo tečnosti, a saksije s drenažnim rupama mogu pomoći kod previše zalivanja. Zbog toga Pangborn kaže da je važno znati da se više radi o učestalosti zalivanja nego o količini vode. Ona napominje da različite biljke imaju različite preferencije u učestalosti zalivanja.

„Neki, poput paprati ili marante, vole da se njihov volumen tla osuši samo 25-50 posto između dva zalivanja. Druge pak, poput kaktusa, monstera i dracena, više vole da im se volumen tla osuši 75-100 posto između zalivanja“, kaže.

Većina sobnih biljaka dolazi s karticom za njegu, ali uvek možete pitati osoblje u lokalnoj cvećari za savet. Imajte na umu koliko sunčeve svetlosti biljka dobija, te koliko je vlažan ili suv vaš prostor i doba godine, jer sve to može uticati na potrebe biljke za vodom.

Ako ništa drugo ne uspe, investirajte u merač vlage

Ako se jednostavno ne možete snaći u zalivanju (ili ako imate posebno tvrdoglavu biljku), najbolje bi bilo da kupite merač vlage, koji Loren Kaputo, osnivačica i glavna kreativna direktorka PLNTD-a u Džersi Sitiju, naziva “najsigurnijim načinom za pomoć vašoj rutini zalivanja.”

„Merač vlage posebno je koristan s većim sobnim biljkama s dubokim posudama i teško je znati da li je tlo još uvek vlažno ili je zapravo potpuno osušeno. Postavite uređaj u tlo, a on vam odmah kaže da je vaše tlo ‘suvo, vlažno ili mokro“, rekla je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.