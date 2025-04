Ako u svojoj bašti gajite paradajz, obavezno pored njega posadite i ovaj cvet

Ako u svojoj bašti gajite povrće, makar i na malom prostoru, na gredice bi obavezno trebalo da zasadite i kadificu.

Ovu jednogodišnju biljku, poreklom iz Meksika, zovu još i francuska kadifa jer je u Evropi bila prvo uzgajana na jugu Francuske.

Companion flower of the day tagetes, with tomato and sweet pepper. Keeps the white fly at bay. #mygarden #GardenersWorld #gardeningtips #flowerphotography #5aday pic.twitter.com/FM2OJ99N6G

— michael (@dustonhornet) August 16, 2020