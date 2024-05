Ako vaše drvo novca ne cveta, ostaćete bez bogatstva: Evo kako da najlepše procveta ovog proleća

Deine Crassula ovata kann noch dieses Jahr blühen? 😱 So zauberst du deiner wunderschönen Pflanze, die gern auch Geldbaum oder Pfennigbaum genannt wird, noch in diesem Jahr bezaubernde Blüten! ✅ Gib deiner Pflanze so viel Licht, wie sie kriegen kann und stell sie dafür am besten auf den Balkon oder in den Garten, sobald kein Frost in Sicht ist. Meine Pflanze steht zum Beispiel schon seit Ende März auf dem Balkon. ❄️ Sollten die Temperaturen nachts noch einmal in Richtung 0 °C wandern, hole ich sie kurzfristig wieder in die Wohnung. Sobald dann die Temperaturen wieder über 5 °C liegen, kommt sie sofort wieder raus. ❌ Ende August gieße ich die Pflanze ein letztes Mal. Sobald der September einbricht, gibt’s keinen Schluck Wasser mehr! ✅ Die Pflanze bleibt währenddessen weiterhin draußen. Erst wenn sich der erste nächtliche Frost ankündigt, kommt auch die Crassula ovata wieder in die Wohnung. Ab Oktober sollten sich erste Blütenstände gebildet haben, die vermehrt an deiner Pflanze auftreten. ❌ Die Pflanze wird weiterhin nicht gegossen. ✅ Wenn sich alle Blüten geöffnet haben, bekommt die Pflanze den ersten Schluck Wasser. Meist ist dies in oder nach der Weihnachtszeit. ✅ Bis in den Februar blüht mein Geldbaum und macht mich damit jedes Jahr glücklich. Hat dein Geldbaum schon einmal geblüht und was sind deine Tipps? #crassulaovata #zimmerpflanzen #blüte #blühen #pflanzenpflege #urbanjungle #plantcare #zimmerpflanzenliebe

♬ Originalton – Crazyplantboy