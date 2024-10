Ako želite da sačuvate džempere, perite ih samo na ovaj način: Biće mekani i udobni kao da su tek kupljeni

Džemperi nisu predviđeni za pranje na uobičajenim programima na veš mašini, iako često uradite upravo to. Na taj način oni će s vremenom izgubiti formu, a dobiće i one ozloglašene „grudvice“.

Oni moraju da se tretiraju na poseban način, najpre kada je reč o vuni ili kašmiru, a evo ispravnog načina za pranje džempera.

Džempere treba prati nakon dva do pet nošenja. Savet je da one od vune perete nakon petog puta, dok je za one od kašmira preporuka da se bace na pranje posle dva ili tri nošenja.

Uvek je poželjno poštovati uputstva sa etikete za pranje, premda je najbolja opcija da ih operete ručno. U tom slučaju koristite blag prašak i hladnu vodu, jer se vuna skuplja na visokim temperaturima. Nikada nemojte cediti džempere nakon pranja, već ih položite na peškir da upije višak vode.

Ukoliko posedujete posebno skup i drag džemper, najbolje je da ga odnesete na hemijsko čišćenje s vremena na vreme.

Čestim nošenjem vunenih džempera na njima se stvaraju neželjene „gromuljice“, zbog čega deluju iznošeno, čak i onda kada to nisu. Ovaj problem rešiće najobičniji brijač, ali budite pažljivi pri ovom postupku. Jednom rukom zategnite džemper na mestu gde su se pojavile grudice, a drugom rukom nežno brijačem uklonite tu kuglicu od vune.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com