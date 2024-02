Balkonsko cveće koje zahteva minimalno brige: Imaćete najlepšu terasu skoro bez muke

Cveće je najlepši ukras svakom prostoru, kako unutarnjem, tako i spoljnom. Ako ste jedva dočekali tople dane da ulepšate svoj balkon ili terasu, ali znanje o biljkama vam nije baš u malom prstu, pre kupovine i sadnje važno je znati kako se brinuti o određenoj vrsti.

Naravno, svaka vrsta cveća zahteva određenu brigu i uslove, ali neke od njih nisu komplikovane za uzgoj, a vraćaju vam u obliku nenadmašne lepote. Evo koje cveće zahteva vrlo malo brige, a ulepšava svaki balkon, kako prenosi N1.info.hr.

Ukrasna kopriva

Raskošnih listova i predivnih boja, ukrasna kopriva ne zahteva poseban tretman, osim povremenog zalivanja. Za razliku od obične koprive, listovi ukrasne ne izazivaju peckanje na koži. Kako bi biljka bila zdrava, redovno uklanjajte cvetove jer izdužuju biljku, što za nju nije dobro. Naime, treba poticati da raste u širinu.

Ono što je kod nje vrlo praktično jeste to što jednako dobro podnosi i sunce i senku. Ipak, boja lišća je izraženija ako se uzgaja u senci. Prihranjujte je jednom mesečno tečnim đubrivom. Za vreme vrlo visokih temperatura biljku treba zalivati nešto češće – svaki drugi dan.

Muškatle

Muškatla je jedna od najčešće viđenih biljaka na balkonima i terasama i to ne bez razloga. Dugo traje i vrlo je zahvalna za uzgoj. Muškatle se dele na uspravne, poluviseće, viseće, dekorativnih listova i mirisne muškatle.

Njeni listovi su mesnati, a cvetovi raskošni i živih boja. Ovo cveće najbolje uspeva na jugu, ali može rasti i na zapadu ili severu. Muškatle zalivajte umereno, ali za vreme većih suša svaki dan i redovno uklanjajte žuto lišće i suve cvetove. Pre zalivanja proverite da li je supstrat suv – ako jeste, tek onda zalijte biljku.

Hortenzija

Iako su se godinama uzgajale samo u tlu, mogu uspeti i u saksijama. Njihovi veliki okrugli cvetovi dolaze u nekoliko boja, a sama biljka brzo raste pa je posadite u neku veću saksiju. Hortenzije ne vole sunce pa ih smestite u hlad i redovno zalivajte. Pripazite da je ne zalivate po cvetovima jer će se osušiti. Preko zime je držite unutra, orežite cvetove, ali ne skraćujte stabljike.

Neven

Zbog svog žarko narandžastog cveta, neven je neodoljiv dodatak vašem balkonu. Nije osetljiv na sušu, ali voli toplu klimu. Vrlo je otporan na štetočine, ali treba pripaziti da je iznad tla kako ga puževi ne bi pojeli.

Zaliva se na nedeljnoj bazi u malim količinama, ali ako koji put zaboravite da ga zalijete, neće mu ništa biti. Kada dođe zima, neven vene, ali to je prirodni proces protiv kojeg ne možemo ništa. Takođe, važno je napomenuti da što češće berete neven, to on više raste.

Fuksija

Ova zanimljiva biljka zvonolikog izgleda voli senku i najbolje je saditi je u široke saksije. Boje cvetova mogu biti od ružičaste preko crvene do plavkaste. U kasnu jesen i zimu najbolje ih je držati unutra i u to u prostoriji u kojoj ne grejete, dok će preko proleća i leta najbolje uspevati u senci.

Zalivajte ih obilno i redovno, ali pre proverite da li je zemlja vlažna. Ako jeste, zalivanje preskočite dok se supstrat malo ne osuši. Takođe, fuksije vole prskanje listova, što je najbolje raditi naveče kada biljka nije vruća od sunca.

Prkos

I došli smo do biljke koja može podneti vrlo sušna razdoblja. Ima igličaste listove, dok cvetovi mogu biti raznih boja – narandžasta, ružičasta, bela, žuta ili crvena. Prkos se otvara ujutro, a zatvara u sumrak. Što se tiče brige, zaliva se jako retko jer više voli suva tla, a đubrenje nije potrebno. Ipak, kako biste podstakli redovno cvetanje, uklanjajte ocvale cvetne glavice.

