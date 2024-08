Besprekorno čisto kupatilo za 30 minuta: Samo pomešajte 3 namirnice i desiće se magija

Čisto kupatilo je cilj svake domaćice

U želji da ono bude redovno dezinfikovano i čisto, mnoge od nas utroše mnogo novca kako bi kupile najbolja sredstva. Ne treba zanemariti činjenicu da ta ista sredstva za čišćenje u sebi imaju štetne hemikalije i alergene koji mogu negativno uticati na naše zdravlje.

Zbog toga, ako želite da sebe ali i ukućane ne izlažete štetnom uticaju ovih sredstava, ali i da uštedite koji dinar, postoji način da dezinfikujete kupatilo, posebno lavabo i kadu u čijim odvodima leži najviše mikroorganizama, vrlo jednostavno i jeftino.

Sve što vam treba, već imate u kući. Kako sugeriše u Instagram snimku jedan influenser i stručnjak za čišćenje, potražite pomoć u nekim namirnicama iz kuhinje koje svakodnevno koristimo kao dodatke jelu. On je u odvod lavaboa sipao oko šoljicu sode bikarbone, isto toliko sirćeta. Kada je pomešao ove sastojke došlo je do hemijske reakcije, a onda je on sve to prekrio frotirnom krpom i ostavio da odstoji oko 30 minuta.

Nakon toga uzeo je jedan limun, presekao ga na pola i sok je iscedio u odvod gde je prethodno sipao sodu i sirće, te na kraju pustio vodu kako bi ona sve to dobro pročistila i odnela. On tvrdi da je ovo efikasan način čišćenja i dezinfikovanja, bez upotrebe hemijskih sredstava a da će kupatilo za vrlo kratko vreme biti čisto, sveže i dezinfikovano.

Domaćice su u komentarima ispod ovo snimka zahvalile ovom stručnjaku potvrdivši da ova metoda zaista funkcioniše i da je rado primenjuju.

