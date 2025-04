Biljke koje teraju miševe iz bašte: Više ne morate da koristite otrove i zamke

Miševi i pacovi mogu biti prava smetnja u bašti – brzo se razmnožavaju, uništavaju useve i kopaju jame ispod biljaka. Dobra vest je da ih se možemo otarasiti bez upotrebe otrova ili smrtonosnih zamki. Uz nekoliko jednostavnih mera, možemo ih se rešiti na potpuno prirodan i bezopasan način pre nego što postanu ozbiljan problem.

Zašto je važno brzo delovati?

Miševi se razmnožavaju izuzetno brzo – jedna ženka može da rodi do 15 mladih odjednom, a može imati i do deset legla godišnje. Ako ne preduzmemo mere na vreme, one brzo mogu prerasti u pravu invaziju.

Miševi nisu opasni samo zato što jedu voće – u potrazi za hranom, oni mogu u potpunosti da unište biljke, potkopavajući korenje kopajući jame neposredno ispod površine zemlje.

Prirodna odbrana: biljke sa jakim mirisom

Jedan od najboljih načina za odbijanje glodara je korišćenje biljaka sa jakim mirisom. Glodari imaju izuzetno osetljiv njuh i zbunjuju ih jake arome – često ih doživljavaju kao upozorenje ili opasnost.

Najefikasniji repelent je menta. Miris nane je veoma odbojan za glodare, pa je odličan izbor za zaštitu bašte. Posadite ga po ivicama cvetnih leja ili postavite nekoliko saksija nane oko bašte i u stakleniku.

Pored nane, slično dejstvo imaju i druge mirisne biljke, kao što su:

bosiljak

beli luk

timijan

ehinacea

Ove biljke možete posaditi duž ivice bašte kao prirodnu barijeru koja će odvratiti neželjene posetioce pre nego što uđu.

Ako ne želite da sadite mentu…

Ako sadnja mente nije vaša stvar, možete koristiti i suve zgnječene listove nane ili vatu natopljenu eteričnim uljem mente, koju možete razmazati po bašti ili u plasteniku. Ali budite oprezni – takve repelente treba obnavljati svake nedelje, jer vremenom gube miris.

Uz malo truda i prave biljke, možete zaštititi svoju baštu prirodno – bez hemikalija i bez štete po životnu sredinu.

