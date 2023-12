Četiri kućana uređaja najveći su gutači struje: Uz ove trikove obuzdajte potrošnju i uštedite

Četiri uređaja su robusni „potrošači“ električne energije u domaćinstvima – mašine za pranje veša (i sušare), mašine za pranje sudova, frižideri i televizori. Skoro svako domaćinstvo poseduje najmanje tri od ta četiri uređaja.

Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba realizovao je projekat „Uštedi energiju!“ davanje saveta građanima za energetski efikasno korišćenje kućnih aparata. Evo šta su savetovali, kako prenosi N1.

Mašina za pranje sudova

Umesto ručnog pranja sudova, preporučljivo je koristiti mašinu za pranje sudova, jer se tako štedi i struja i voda. Takođe se preporučuje korišćenje kratkog programa pranja na niskim temperaturama.

Što je veći kapacitet mašine za pranje sudova, veća je i potrošnja struje i vode. Zbog toga je preporučljivo razmotriti potrebe domaćinstva za pranjem pre kupovine mašine za pranje veša. Takođe je dobra ideja da pre početka pranja dobro popunite prostor mašine, a posuđe u njemu rasporedite tako da se prostor maksimalno iskoristi.

Mašine za pranje i sušenje veša

Pošto deterdženti za veš i omekšivači zagađuju životnu sredinu, stručnjaci preporučuju njihovu umerenu upotrebu. Pranje na nižim temperaturama preporučuje se i za veš mašine, jer je tada potrošnja energije znatno manja.

Bubanj mašine za pranje veša ne treba da bude napunjen do vrha, ali ni „pola bubnja“. Stručnjaci kažu da je mašina za veš puna kada stavite ruku u bubanj bez pritiskanja odeće. Čak i u slučaju mašine za pranje veša važi pravilo: što je veći kapacitet mašine za pranje veša, veća je potrošnja energije i vode. Kombinovani uređaji – mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša u jednom su manje efikasni od pojedinačnih.

Stručnjaci savetuju mašinsko pranje po nižoj tarifi, a Srbija je podeljena u tri zone. To su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija.

Oni koji žive na teritoriji Vojvodine na jeftinije kilovate mogu da računaju svake noći od 23 sata do 7 ujutro. Kada je reč o Beogradu taj termin je od ponoći do osam ujutro. U centralnoj Srbiji jeftiniju tarifu potrošači koriste od 22 sata do 6 ujutro

Televizori

Za televizore važi pravilo „veličina je važna“, jer veći ekran znači veću potrošnju energije. Dobićete najbolje iskustvo gledanja kada ekran zauzima približno 40 procenata vašeg vidnog polja. Zbog toga se preporučuje da se veličina TV ekrana prilagodi veličini prostorije. Takođe, stručnjaci savetuju da se televizor ne drži uključen kada nema nikoga u prostoriji.

Prilikom kupovine televizora prednost treba dati onima sa višom energetskom klasom. Takođe je važno napomenuti da uređaji poput televizora ili računara troše struju čak i kada su u režimu mirovanja, pa je najbolje da ih potpuno isključite kada nisu u upotrebi.

Frižideri

Veliki „potrošači” energije u domaćinstvima su i frižideri. Međutim, kako se bez njih ne može, savet je da u njima održavate ujednačenu temperaturu od 5 stepeni Celzijusa kako biste energetski efikasno koristili, uz preporuku da kupite frižider sa digitalnim termostatom jer je precizniji. Frižider treba postaviti što dalje od izvora toplote, poput šporeta i peći, ali i od sunčevih zraka.

Takođe, frižider treba postaviti dalje od zida kako bi se omogućio protok vazduha oko zadnje strane frižidera. Ne bi trebalo da stavljate toplu hranu u frižider ili da je pretrpavate hranom. Preporučljivo je da se frižider otvara što je moguće manje i da se drži otvoren što je kraće moguće. Važno je da ga redovno čistite i da se uverite da je unutrašnjost suva.

