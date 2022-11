Da li meso sme DVAPUT da se zamrzava? Konačno postoji valjan odgovor

Da li ste ikada čuli da neko kaže – ne kupujte to meso, ono je odmrznuto pa ponovo zamrznuto? Stiče se utisak da je to nešto najgore što čovek može da uradi sa mesom, a da li je to zaista tako?

Svi smo čuli da meso koje je jednom odmrznuto ne treba ponovo zamrzavati. Međutim, niko nema valjan odgovor, sve se svodi na priče.

Dakle, da li meso sme dvaput da se zamrzava?

Meso može da se odmrzava i zamrzava više puta, ali je bitno da se odmrzava u frižideru, na temperaturi do 5 stepeni Celzijusa. Nakon toga možete ga ponovo zamrznuti. Sve što može da se desi je da će ćelije mesa malo popucati i da će biti vodenasto, ali ono se neće pokvariti.

Hrana se zamrzava kako bi se usporio rast bakterija, ili jednostavnim jezikom, kako bi se sprečilo da se ona pokvari. Dakle, na temperaturi od -18°C (što je standard za zamrzivače), hrana se može držati godinama. U frižideru, na temperaturi od 2° do 8° C, hrana može kratko da traje, dok će se na sobnoj temperaturi vrlo brzo pokvariti.

Kada se meso odmrzne, proces razmnožavanja (kvarenja) bakterija se ubrzava, ali kada se ponovo zamrzne on ponovo usporava.

Stoga, ako niste zamrznuli meso koje je već pokvareno, nemate problema!

