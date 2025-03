Da li ste se ikada pitali čemu služi ova misteriozna crta na peškirima? Odgovor će vas iznenaditi

Još jedna naizgled bezazlena tema zapalila je internet i izazvala debatu na društvenim medijima – a ljudi jednostavno ne mogu da se dogovore. Internet nam je doneo bezbroj zabavnih diskusija o svemu i svačemu, a ovoga puta u centru pažnje je običan kućni predmet: peškir. Tačnije, „čudna“ traka na njenom kraju, piše LADBible.

Softverski inženjer Nejt Mekgrejdi u kompaniji X postavio je pitanje koje su se mnogi možda zapitali, ali se nisu usuđivali da kažu naglas: „Koja je svrha ove čudne veze na kraju peškira“, pa čak i sarkastično zaključio: „Uveren sam da je tu samo da se skupi i spreči da se peškir lepo složi, pa ćete morati da kupite drugi peškir“.

what is the purpose of this part of a towel? pic.twitter.com/q4UYACVMDP

— Nate (@natemcgrady) March 13, 2025