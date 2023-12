Dete vam je opet bojicama išaralo zidove? Očistite mrlje korom ovog povrća

Jako je važno da dete crta i šara. Istraživanja su pokazala da je šaranje preduslov govornog razvoja, a ujedno služi i za razvoj motorike deteta. Zato je važno da roditelj podstiče dete na crtanje i šaranje. Ali ne po zidovima.

Međutim, uvereni smo kako se upravo to dogodilo u većini domova, i to baš u onom trenutku kad bi roditelj na sekundu izašao iz prostorije. I šta sad? Pa… zavisi od osobe do osobe. Neko će prihvatiti dečje umetničko delo i uramiti ga, a neko će odmah prionuti krečenju svih zidova. Oni koji će probati da operu mrlje od bojica zažaliće, jer će se fleka samo širiti po zidu. Ali, ne mora da bude tako. Upravo smo pronašli jedan savet, odnosno neočekivan trik kako očistiti takve mrlje. Kad saznate koliko je koristan kada imate malu decu koja šaraju gde stignu po kući, verujemo da ćete dva puta razmisliti pre nego koru svežeg krastavca bacite u otpad.

Naime, iznenađujuća, ali vrlo praktična upotreba kore od krastavca je uklanjanje mrlja, a internetski savetnici kažu da posebno deluje kod šara od bojica. Samo ih treba nežno trljati o zid, piše Jutarnji.

