Dizajnerka enterijera otkrila 5 stvari koje nikad ne bi imala u svojoj kući

Upuštate li se u avanturu uređenja stana ili kuće samostalno, svi saveti stručnjaka iz tog polja dobro dođu, a mnogi od njih su zaista lako primenjivi. Posebno je zanimljivo umesto onoga što bi trebalo, saznati šta dizajneri s dugogodišnjim iskustvom izbegavaju.

Poznata dizajnerka enterijera Bridžit Romanek podelila je za Insider nekoliko stvari koje nikad ne bi imala u svom domu, a s ovih pet smo se potpuno složili.

Zbog kratkih zavesa prostorija može da liči na bolničku sobu

Dizajnerka objašnjava kako kratke zavese u prostoriji mogu stvoriti dojam sterilnosti. Kao bolju opciju predlaže zavese koje blago padaju na pod.

Meko svetlo za prijatniji enterijer

Romanek kaže da bi trebalo izbegavati jaku i oštru rasvetu jer utiče na utisak u prostoru. Kaže kako u svom domu voli da koristi meku rasvetu koja nalikuje svetlu sveće, a ponekad se zbog boje poigra i s neonskom rasvetom.

Dalje od satenskih tkanina

Dizajnerka jednostavno kaže kako je saten u suprotnosti s elegancijom. ‘Svila i pliš su elegantnija alternativa koja pruža luksuzan utisak i izgled kroz teksturu i boje’, rekla je za Insider, a prenosi Fashion.hr.

Zaboravite na čupave tepihe

Prema dizajnerki ovo je trend na koji bi trebalo da zaboravimo i priklonimo se izborima kao što su svilenkasti, vuneni i tepisi od ratana.

U kuhinji preskočite beli frižider

Odabir aparata u kuhinji može imati i veliku dizajnersku ulogu, a Romanek tvrdi da beli frižideri izgledaju jako zastarelo. ‘Podseća me na kuću moje bake, iako volim svoju baku i cenim njenu kuću, to me ne nadahnjuje’, rekla je za Insider. Kao alternativu predložila je ugradne frižidere za ujednačen izgled kuhinje.

