Evo zašto se mleko brže kvari: Nikada ga ne držite na ovom mestu, skraćujete mu rok trajanja

Većina ljudi mleko odlaže u vrata frižidera, međutim prema stručnjakinji za bezbednost hrane Tesi Klark, to je najgore mesto sa skladištenje ove namirnice, piše net.hr.

Ukoliko želite da saznate odgovor na ovu nedoumicu, pročitajte ostatak teksta.

„Rok trajanja mleka može da se produži ako ga pravilno čuvate. Time smanjujete otpad, ali i osiguravate da ne morate tako često da kupujete sveže mleko“, izjavila je Klark.

Ona savetuje ljudima da ne čuvaju mleko, kao ni bilo koji drugi mlečni proizvod u vratima frižidera, jer se ona nalaze najdalje od rashladnog sistema.

„Mlečne proizvode uvek treba čuvati u zadnjem delu frižidera gde je temperatura najniža. Time osiguravate da vaša hrana ima maksimalni rok trajanja“, dodala je ona.

Mleko može da održi kvalitet i do pet dana duže od roka trajanja utisnutog na pakovanju, u zavisnosti od količine masti u njemu. Mleko s niskim udelom masti može da prekorači rok trajanja za 7 do 10 dana, dok masnije mleko može da se upotrebi od pet do sedam dana. Pokvareno mleko možete prepoznati po tome što ima grudvice i kiselkasti miris. Sirovo nepasterizovano mleko nije sigurno za konzumiranje nakon isteka roka ni pod kojim okolnostima.

