Fantastičan trik za kupatilo: Evo kako da najlakše održavate WC šolju čistom (VIDEO)

Neprijatno je i kad pomislite na ovaj deo čišćenja kuće, odnosno kupatila, ali sa ovim trikom bi čišćenje wc šolje trebalo da postane mnogo lakše.

Kako smo u konstantnoj potrazi za novim metodama, nije nimalo neobično što ih pronalazimo na svakojakim mestima u različitim oblicima, prenosi dnevno.rs.

Nedavno je na tu temu objavljen do It yourself trik koji vešto izbeljuje WC šolju, a pritom zadržava svež miris.

Da ne spominjemo i ukus mente koji za sobom ostavlja sveži miris. Ovaj trik s pastom za zube svakako vredi probati jer nas tehnički ništa ne košta, a može zaista mnogo da pomogne.

‘Clean Freak & Germaphobe’ YouTube kanal, preporučuje da se nabavi pastu za zube po pristupačnoj ceni, izbušiti brojne rupe u njoj, malo je stisnuti i zatim baciti u vodokotlić. Zubna pasta će sa vremenom polako curiti i raspršivati se svaki put kada pustimo vodu.

