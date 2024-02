Genijalan trik da vam odeća u ormaru uvek miriše i bude sveža, a tera i moljce: Treba vam samo 1 sitnica

Genijalan trik koji će vam pomoći da vam odeća u garderoberu uvek bude mirišljava i sveža

Kreatorka sadržaja na TikToku i Instagramu, koja objavljuje pod korisničkim imenom @_boringbb_, godinama je od svoje bake dobijala mnogo poklona. Ne samo da joj je baka poklonila svoje starinske spavaćice i haljine, već joj je prenela i neke korisne informacije o tome kako da čuvate svoju odeću, a da ona duže miriše.

Sa ovim trikom, ne samo da će vaša odeća neverovatno čak i „20 godina“, već vas to neće mnogo koštati.

,,Da li još neko vadi testere mirisa iz časopisa i stavlja ih u fioke da vam odeća lepo miriše? To sam radila do pre nekoliko meseci. Pre neki dan sam bila kod bake, obukla se i izvadila sapun. Pitao sam se „zašto to držiš unutra?’ i rekla je da tako održava da joj odeća lepo miriše“, kaže Julija.

,,Navodno ako uzmete sapun, ovaj je od lavande, ali možete da koristite i miris pamuka ili bilo koji drugi, trajaće 15 do 20 godina. Nisam imala pojma, ali pokušavam to nekoliko meseci i neverovatno je. Moja odeća miriše neverovatno. Obavezno probajte“, dodala je ona.

U sledećem klipu, Julija je dodala da treba da se uverite da je komad sapuna umotan u papir, a ne u plastiku. Nastavila je:

,,Kupite blagi sapun i uverite se da je umotan u papir kako bi miris mogao da prođe. Možete ih staviti u ormare i fioke. Sve će mirisati veoma suptilno i trajati godinama.“

Julijin snimak je očigledno impresionirao mnoge jer je brzo prikupio neverovatnih 549,4 hiljada pregleda. Mnogi korisnici su želeli da isprobaju trik, a drugi su otkrili da su to radili godinama.

Jedan korisnik je primetio: „Mogu da potvrdim, imao sam komade sapuna u svojoj komodi skoro 12 godina nakon što ih je mama stavila u njih kada sam bila dete.“

Drugi korisnik je napisao: „Ovo radim u svim svojim fiokama, ormanima i svemu što je sezonsko. Održava odeću svežom i sprečava uljeze“, prenosi The Sun.

