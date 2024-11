Izluđuju vas bubašvabe i ostali insekti po stanu? Nema šanse da prežive ovu smesu!

Bubašvabe su noćna mora stanara svakog doma. Samo mali broj srećnika ih nikada nije sreo, većina ih je u nekom trenutku.

Šta da radite kada ih vidite?

Većina će prvo isprobati različite metode izbacivanja. Na primer, možete da napravite mešavinu vode i eteričnih ulja tako što ćete pomešati šolju vode sa nekoliko kapi eteričnog ulja lavande, eukaliptusa ili cimeta jer bubašvabe ne vole njihov miris. Stavite proizvod u bocu sa raspršivačem i prskajte po kući. Isto možete da uradite i sa mešavinom vode i limunovog soka u odnosu 1:1 ili sa mešavinom šoljice vode sa kašikom mlevenog cimeta. Ovi prirodni lekovi mogu pomoći da odbijete bubašvabe, ali budite uporni u njihovom korišćenju i kombinujte ih sa drugim metodama da biste postigli najbolje rezultate.

Ako se problem sa bubašvabama nastavi, vreme je za radikalniji metod – mešavinu boraksa i šećera u omjeru 1:1.

Boraks je prirodni mineral koji se koristi kao sredstvo za čišćenje i dezinfekciju. Kada bubašvaba jede boraks, on se polako razgrađuje u njihovom digestivnom sistemu i uzrokuje oštećenje njihovog digestivnog trakta. To dovodi do dehidracije i smrti bubašvaba. U smešu se dodaje šećer da privuče bubašvabe. Bubašvabe privlači slatki miris šećera, pa će im biti lakše da se hrane mešavinom koja sadrži boraks.

Važno je napomenuti da boraks može biti toksičan za ljude i kućne ljubimce ako se proguta u velikim količinama. Zbog toga je važno pažljivo koristiti mešavinu boraksa i šećera i držati je van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Takođe, preporučuje se nanošenje ove mešavine samo na mestima gde neće doći u kontakt sa hranom ili površinama koje se često dodiruju.

Ako imate malu decu ili kućne ljubimce, razmislite o drugim metodama kontrole bubašvaba.

