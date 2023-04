Jedan tviteraš objasnio svetu kako se jedu breskve, trik je neverovatan! (VIDEO)

Jedan trik sa Tvitera izazvao je opšte oduševljenje i preko noći postao jedan od najpopularnijih na svetu. Mnoge ljude nerviraju famozne „dlačice“ po breskvama. Ukoliko ste mislili da ste vi jedini, uopšte niste. Pojedince čak podilazi jeza kada ih jedu, pa ih zato neki čak ljušte ili s jednostavno opredele za nektarine. One pak mogu mnogima da izgledaju kao nedovoljno sočna zamena za breskve. Ukoliko ste baš u toj grupi ljudi, ne morate više da se brinete jer postoji trik kako da omiljeno voće konzumirate bez dlačica i to tako što se jednim potezom može oljuštiti.

Nektarine su odličan izbor, a mnogi ih vole baš u ranoj fazi kada su tvrđe. Naravno da ih drugi vole mekše, ali za sve ljubitelje koji i dalje breskvama daju blagu prednost evo noviteta.

Na Tviteru je osvanuo post Japanca u trajanju od svega nekoliko sekundi koje su, kako se ispostavilo, bile dovoljne da nam se otvore vidici po pitanju tog voća. Naime, on otkriva način na koji se breskve veoma lako ljušte.

Kako je navedeno, voće se najpre potopi u vrelu vodu 20 sekundi, a potom se stavi u hladnu na 5 minuta. Kada se izvadi, za svega 3 sekunde će kora sa njih jednim jednostavnim potezom bukvalno da kliže. A kako je jedan oduševljeni Tviteraš napisao: „Nema više kore, nema dlačica!“

Do you ever wonder if Jaehyun knows how to peel peaches like this? pic.twitter.com/7uDYJsAc18

