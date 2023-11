Kako da sobne biljke prežive zimu: Trik zlata vredan uz koji će vaše cveće napredovati kao da je proleće

Prvi korak u brizi o kućnim biljkama zimi je da se uverite da su zaštićene od hladnog vazduha

Jesen i zimski meseci obično znače hladno vreme, udobnu ćebad i vrući čaj – ali dok je većina nas dobro opremljena da se nosi sa takvom promenom – svi ti uslovi biljkama mogu znatno otežati da napreduju. Zato vam otkrivamo pet trikova za održavanje biljaka u vašem stanu tokom zime.

1. Održavajte biljke toplim – ali ne previše

Mnoge biljke su izuzetno osetljive na hladan vazduh. Prvi korak u brizi o kućnim biljkama zimi je da se uverite da su zaštićene od istog. Ovo možete delimično rešiti tako što ćete zapečatiti prozore i izolovati vrata svog doma.

Takođe, ako tokom toplijih meseci držite biljke pored spoljnih vrata ili prozorskih klupica koje propuštaju, postarajte se da ih premestite u druge prostorije gde ih hladni vazduh neće šokirati.

Potrudite se da biljke držite dalje od izvora toplote, kao što su kamini, radijatori, pa čak i otvori za grejanje. Eksplozija toplog vazduha može biti jednako loša za vašu biljku kao i nalet hladnog vazduha. Držite svoje biljke na stalnoj temperaturi između 18 i 24 stepena tokom dana i iznad 10 stepeni noću.

2. Smanjite zalivanje i koristite toplu vodu

Iako su vaše biljke unutra, većina sobnih biljaka se nekako „uspava“ u jesenjim i zimskim mesecima. Manje svetlosti znači manji rast, a manji rast znači da im je potrebno manje vode i đubriva. Ovo takođe može značiti da treba i manje da hranite vaše sobne biljke tokom zime.

Zalivajte samo ako je tlo suvo centimetar ili dva ispod površine. Morate biti sigurni da vaše biljke ne ostaju u vodi jer to može dovesti do truleži korena, gljivica, buđi i niza drugih problema. Ako vidite žuto lišće ili plesnivu zemlju, to je znak da morate smanjiti učestalost zalivanja. Zalivanje biljaka toplom vodom zimi je bolje jer ne samo da pomaže da rastu brže i veće, već će ih i održavati toplim.

3. Povećajte vlažnost u svom domu

Niska vlažnost u hladnim mesecima nije problem samo za ljude – već i za biljke. One uživaju u vlažnosti od oko 50 – 60 procenata, tako da se trudite da im to i obezbedite. To možete uraditi tako što grupišete biljke u najvlažnijim prostorijama vašeg doma (obično u kupatilima ili kuhinji) ili ih stavite na veliki pleh ili lim za pečenje napunjen vodom. Imajte na umu da saksije ne smeju da dodiruju vodu, pa ubacite kamenje i stavite biljke na njega.

4. Pažljivo očistite biljke

Glavna stvar koje zimi nedostaje je sunce. Da biste bili sigurni da mogu u potpunosti da iskoriste malo svetla koje imaju, uverite se da lišće biljaka ostane čisto i bez prašine. Svakih nekoliko nedelja, stavite svoje biljke u kadu i koristite ručni raspršivač da biste lišće nežno istuširali ili koristite vlažan peškir da obrišete prašinu i prljavštinu sa lišća. Održavanje listova čistim znači da oni mogu biti efikasniji u fotosintezi.

5. Obezbedite im dosta svetla

Poslednji trik podrazumeva da je biljkama potrebna svetlost više nego bilo šta drugo na jesen i zimu. Moraćete da budete posebno pažljivi i da rotirate saksije, kako biste bili sigurni da svaka biljka dobija potrebnu sunčevu svetlost.

Ako prirodna sunčeva svetlost nije dovoljna, koristite sijalicu punog spektra u standardnoj stonoj lampi i uperite je na biljke najmanje između 12 i 14 sati dnevno. Ako već niste, raspitajte se malo o postavljanju lampe za uzgoj ili kupite LED lampu za ovu namenu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.