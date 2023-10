Ako ne želite da vam sobne biljke uvenu tokom jeseni i zime, obavezno uradite ovo: 4 trika zlata vredna

Kako dolaze hladni dani, trebalo bi da vodimo računa o biljkama koje nam ulepšavaju životni prostor

Kada dođe jesen u prirodi se stvari menjaju, a menjaju se i potrebe naših sobnih biljaka. Kako da ih negujete kako bi pravilno rasle, razvijale se i cvetale tokom jesenjih dana – evo 4 važna saveta:

1. Smanjite zalivanje

Leti je više svetlosti, više temperature, suv vazduh u periodima kada nema kiše, što znači da biljke aktivno upijaju vodu i rastu. U jesen postaje hladnije, zemlja u saksijama se sporije suši, pa je potrebno smanjiti učestalost zalivanja. Da ne biste pogrešili sa zalivanjem, uvek je vredno proveriti da li je zemlja u saksiji suva ili još nije. Mnogi ljudi preporučuju da se to uradi drvenim štapom, ali najlakši način je da to uradite prstom. One biljke koje su zahtevale zalivanje dva ili čak tri puta nedeljno tokom leta, mogu se zalivati jednom nedeljno u jesen.

2. Biljke prenosimo sa balkona u sobu

Ako ste u leto premestili biljke na balkon, onda je u jesen vreme da ih vratite na njihova uobičajena mesta. Štaviše, ovo se mora uraditi pre nego što temperatura noću počne da pada ispod 12 stepeni. Izuzetak od ovog pravila su balkonske biljke koje se mogu čuvati na otvorenom tokom jeseni. Glavna stvar je da zapamtite: što je hladnije, to ređe zalivate.

3. Uključite dodatno osvetljenje

Naravno, vredi razmisliti gde da smestite biljke u zavisnosti od osvetljenja. Ako su svi prozori okrenuti prema jugu i jugoistoku, onda ne morate žuriti sa dodatnim osvetljenjem. Svi ostali treba unapred da razmišljaju o dodatnom osvetljenju. Naravno, možete odabrati vrste biljaka koje se mogu nazvati tolerantnim na senke. Preživeće zimu, ali se neće osećati dobro. Odgovarajuće osvetljenje može nadoknaditi nedostatke u nezi. Ako slučajno previše zalivate biljku, veća je verovatnoća da će njeno korenje istrunuti u mraku. Takođe, uz dodatno osvetljenje, biljke su manje podložne napadima štetočina.

4. Prehrana, presađivanje

Ako biljku treba presaditi – korenje je previše izašlo, zemlja je siromašna i korenje je počelo da trune od preteranog zalivanja i lošeg sušenja zemlje – potrebno je ponovo posaditi bez obzira na godišnje doba. Prehrana se može smanjiti, ali ne i potpuno ukloniti. Morate se fokusirati na stanje biljke: ako nastavlja da proizvodi nove listove, naravno, vredi je prihraniti. Ali budite pažljivi sa dozama.

(Sensa)

