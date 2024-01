Kako da vam usisivač godinama radi besprekorno? Ovo je ključno

Prema istraživanju pouzdanosti Consumer Reports-a, usisivači traju u proseku osam godina—iako to može znatno da varira u zavisnosti od brenda, koliko često se koristi i kako (ili ako) se održava. Zato je vredno znati nekoliko dobrih saveta kako produžiti vek vašeg usisivača.

Pre svega, obratite pažnju na ono što usisavate. Nikada ne usisavajte pepeo kamina, piljevinu ili bilo šta mokro. Ako vidite odbačeni novčić ili mali deo bilo čega na podu (na primer, uništene dečije igračke), nemojte ga usisati. Radije ga pokupite i bacite u smeće. Ako imate dugu i gustu kosu, frizirajte se isključivo u kupatilu, a otpale dlake pometite metlom. Ovo će drastično smanjiti količinu dlaka koja se hvata za valjak četke vašeg usisivača. Kad smo kod toga, nemojte čekati da četka sa valjkom prestane da se okreće da biste je očistili. Umesto toga, steknite naviku uklanjanja dugih dlačica, dlačica ili vlakana sa četke svaki put kada ispraznite rezervoar ili kesu za usisivač.

U suprotnom, uklanjanje rezervoara ili kese iz usisivača kada je puna do vrha verovatno će napraviti veći nered, koji ćete morati da očistite. Ovaj scenario možete izbeći tako što ćete redovno prazniti rezervoar i menjati kesu čim primetite da se puni, umesto da čekate dok to ne postane problem. Takođe, svaki put kada to uradite, očistite filter krpom od mikrovlakana ili starom četkicom za zube ako se na njemu zaglavila prljavština, prenosi Jutarnji.

Temeljno očistite usisivač jednom godišnje. Kako i u kojoj meri, najbolje je pogledati uputstvo za upotrebu. Naime, mnogi savremeni usisivači imaju nekoliko delova koji se mogu i treba oprati sapunom i vodom ili bar obrisati.

