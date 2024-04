Kako presaditi orhideje: Jednostavni trikovi za duži životni vek najlepše sobne biljke

Orhideja zahteva posebnu negu, ali zato, kad procveta nema ko je neće primetiti u vašem domu

Orhideja se smatra simbolom lepote, ljubavi i otmenosti i veoma je čest izbor kada su pokloni u pitanju. Ovaj elegantni cvet mnogi obožavaju, ali od njega mnogi i zaziru – posebno kada je reč o presađivanju.

Ipak, pomoću nekoliko osnovnih saveta i ovaj posao moguće je uraditi bez velike muke.

Kako da znate kada je vreme za presađivanje?

Znak da je pravo vreme da presadite orhideju, jeste kada na biljci primetite belo korenje koje izrasta iz saksije. Tada je ona postala velika za svoju saksiju i potrebna joj je nova, veća.

Ako korenje orhideje počne da trune, to je još jedan znak da je vreme za presađivanje, ali i znak da saksija ne pruža pravu drenažu i zadržava mnogo vode.

Idealno vreme za presađivanje je odmah pošto biljka prestane sa cvetanjem, odnosno kada novi izdanci tek počnu da se probijaju.

Šta vam je potrebno?

Kada se upustite u posao presađivanja, biće vam potrebna nova saksija koja je za 2.5 ili 5 centimetara veća u obimu od one u kojoj je cvet trenutno.

Pored nove saksije, potrebni su i velika činija ili kofa, makaze i ključala voda. Orhideje su osetljive i podložne raznim bolestima, zato sav alat prethodno sterilišite alkoholom.

Proces presađivanja

Količinu nove zemlje za presađivanje stavite u kofu ili posudu i prelijte je sa duplom količinom ključale vode. Ostavite mešavinu da postigne sobnu temperaturu, a potom odlijte višak vode.

Izvadite orhideju iz trenutne saksije, a potom sterilisanim makazama isecite mrtve ili trule delove korena. Pošto je orhideja van saksije, sa korenja nežno uklonite svu zemlju.

Svaku žilicu i koren oslobodite i očistite pojedinačno, ali ih nikako nemojte seći.

Sada orhideju postavite u novu saksiju, dodajte mešavinu zemlje u posudu. Dodajte zemlju postepeno, a prstima ili pomoću štapića poravnajte zemlju oko korenja. Nastavite da dodajete sve dok zemlja ne dostigne vrh saksije.

Osigurajte da pupoljci stoje upravno i pričvrstite ih plastičnim ili drvenim štapićima kao i ranije.

Pošto ste presadili orhideje, nastavite da ih negujete kao ranije.

Kako se neguju?

Ukoliko ste stigli do procesa presađivanja, verovatno orhideje uspešno i negujete, ali nije zgoreg ponoviti da one vole vlažan vazduh i da ih je poželjno, u zavisnosti od temperature prostorije, prskati vodom jednom do dva puta dnevno.

Orhideje vole lako propustljivu zemlju, najbolje uspevaju na plodnom humusnom tlu.

Idealno bi bilo postaviti biljku u blizini prozora koji gleda ka istoku, ali ukoliko to nije moguće važno je samo ne premeštati je previše često.

I korenju je potrebna svetlost zato je umesto keramičkih saksija bolje koristiti plastične pomalo providne.

Orhideju ne treba previše često zalivati, dovoljno je na 8 do 12 dana – biljka nikada ne treba da „pliva“ u vodi.

Ukoliko se tokom zime biljka nalazila u hladnoj prostoriji listovi mogu da požute, ali nema razloga za brigu – samo je potrebno ukloniti te listove i nastaviti sa normalnom negom, piše Telegraf.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.