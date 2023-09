Kako se temeljno peru peškiri za plažu? Puni su bakterija koje ste pokupili tokom leta

S krajem septembra, dolaze i poslednji dani na plaži ili bazenu. Mnogi se vraćaju s mora, sezona kupanja i sunčanja polako završava. Za one koji ne provode septembar na plaži vreme je da letnje rekvizite sklone do sledećeg leta.

So, kreme i ulja za sunčanje, pesak, mrlje od sladoleda, blato… Sve se to u nekom trenutku sigurno našlo na vašem peškiru za plažu, zar ne? Uz ovih nekoliko saveta koje vam donosimo ćete uspešno i temeljno oprati svoje peškire i tako im produžiti vek trajanja, tako da s njima možete na more i sledeće godine.

Šta je potrebno uraditi pre pranja?

Kako biste bili sigurni da će se peškir temeljno oprati, pesak i ostale mrlje su elementi na vašem peškiru koje treba tretirati pre nego što peškir ubacite u mašinu za pranje veša.

PESAK

Na kraju leta nije dovoljno otresti i oprati peškir koji je sve vreme bio na peščanoj plaži. Čestice peska, i eventualno mikroorganizama, mogu se tokom cele godine zadržati u porama peškira. Bakterije koje ste potencijalno pokupili se mogu razmnožiti.

Prvo pravilno istresite peškir. To znači da ga treba uzeti za krajeve s obe ruke i zamahnuti njime tako da čujete zvuk. Nakon toga ga usisajte s obe strane ručnim usisivačem. Na kraju napunite neku dublju i veću posudu s mlakom vodom i deterdžentom za veš te po tome pomerajte peškir kružnim pokretima. Poslednje čestice peska će tako pasti na dno posude.

Nakon što ste uradili sve prethodno, stavite peškir u mašinu za pranje veša i normalno ga operite.

Ako ih već neko vreme niste oprali, peškiri za plažu će zbog soli i sunca izgubiti svoju mekoću. Zato ih pre običnog pranja operite u mašini za pranje veša u koju ste stavili jednu čašu sirćeta. Sirće će im vratiti mekoću.

MRLJE

Osim peska, na peškiru se mogu naći i tvrdokorne mrlje od blata. Sastružite ih nakon što su se skroz osušile, a zatim na nju nanesite deterdžent za veš. Istrljajte peškir tako da pustite vruću vodu i dodirujete tkaninu o tkaninu. Mrlja će omekšati i skinuti se. Ako vam se čini jednostavnije, za uklanjanje blata možete iskoristiti staru čistu četkicu za zube.

Osim blata, na peškir je sigurno dospelo i malo sladoleda ili otopljene čokolade. Ako je ne možete ukloniti običnim deterdžentom koji nanesete na mrlju pre pranja u mašini, onda natopite peškir pola sata u vruću vodu sa sapunicom deterdženta. Mrlja će omekšati i jednostavnije ćete je ukloniti, prenosi Jutarnji list.

Nakon što ste se rešili peska i mrlja, peškire stavite u mašinu za pranje veša.

Kako ih oprati u mašini za pranje veša?

Većina kvalitetnijih peškira za plažu napravljena je od mekanog pamuka koji upija vodu. To znači da su prilično jednostavni za pranje – deterdžent za veš, omekšivač i mašina na 60 stepeni ih sigurno neće oštetiti.

Ako nije u potpunosti pamučan, svakako na etiketi proverite uputstva za pranje. Ako ste etiketu osekli i zaboraviti, minimalna temperatura na kojoj perete peškir neka bude 40 stepeni, a maksimalna 60 stepeni. Uključite program s hladnim ispiranjem kako biste bili sigurni da su sve bakterije u potpunosti nestale.

Takođe, iako je ovo leto već došao u dodir s vodom – bilo običnom, bilo morskom, svejedno ga odvajajte i perite sa šarenim vešom.

Nakon što ste ih oprali i osušili, mogu spremno dočekati sledeće leto.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.