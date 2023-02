Koliko često treba menjati peškire ako želimo da budemo zdravi i na kojoj temperaturi se peru

Peškiri koje koristimo za brisanje ruku, lica i tela prljaviji su nego što nam se čini. Problem ili bar ne najveći problem nije vidljiva prljavština na njima, već mikroorganizmi na peškiru koje nismo u stanju da vidimo golim okom, piše Aktivnasi, a prenosi City magazine.

Nije kontroverzno reći da su peškiri veliko leglo bakterija, koje na njih dospevaju s naših ruku, ali i okruženja u kome se nalaze. Većina ovih mikroorganizama nije štetna po naše zdravlje. Uostalom, mi smo i naviknuti da živimo uz prisustvo mnogih vrsta mikroorganizama. Problem za naše telo, međutim, nastaje ako preko peškira dobijemo neku od opasnijih infekcija.

Escherichia coli i salmonela

“Peškiri su savršeno okruženje za bakterije kao što su Escherichia colii i salmonela”, tvrdi mikrobiolog dr Čarls Gerba sa Univerziteta u Arizoni. U jednoj od svojih studija on je otkrio da je skoro 90% pregledanih peškira kontaminirano koliformnim bakterijama, a da je 14% njih sadržalo Escherichiju coli.

Ovaj stručnjak smatra da mnogi ljudi nedovoljno dobro peru ruke, zbog čega bakterije s njih završavaju na njihovim peškirima. “Ako takvim peškirom nakon dva dana neadekvatne upotrebe obrišete svoje lice, verovatno ćete preneti više bakterija Escherichia coli na svoje lice nego da ste gurnuli glavu u WC šolju pustili vodu”, smatra dr. Gerba.

Najveći problem su peškiri koji dugo ostaju vlažni

Istraživanja su pokazala da su nedovoljno osušeni peškiri glavni uzrok širenja infekcija. Naravno, nećete se razboleti ako samo dodirnete ovakav već više puta korišćen peškir. S druge strane, u slučaju da prljav peškir dođe u kontakt s ranama i ogrebotinama na vašoj koži, rizik od infekcije je znatno veći, upozorava Suzan Vitner, specijalista kliničke mikrobiologije.

Ne čekajte duže od dva dana da operete peškire

Dr. Gerba savetuje da često i temeljno perete svoje peškire. On smatra da peškire treba prati nakon otprilike dva dana upotrebe. To je posebno preporučljivo u slučaju da živite s decom. Ako vaši peškiri imaju miris, to je definitivno znak da ste ih koristili predugo.

I mikrobiolog Filip Tierno s Medicinskog fakulteta u Njujorku nudi sličan savet. On poručuje: “Koristite isti peškir za kupanje najviše tri puta i to samo ako je pre svake upotrebe bio potpuno suv.”

Peškire perite na temperaturi od najmanje 60 stepeni

Pranje u mašini za pranje veša na 30 ili 40 stupnjeva neće ukloniti mikroorganizme s vaših peškira. Nažalost, ponekad se događa da oni budu loše oprani i na temperaturi od 60 stepeni, jer su mašine za veš ponekad podešene da peru na nižoj temperaturi od zabeležene, navodno radi štednje energije.

Zaključak

Ako često perete ruke i redovno menjate peškire, stručnjaci smatraju da su male šanse da ćete se zbog njih razboleti. Oni takođe savetuju da svaki član vašeg domaćinstva ima svoje peškire kako biste još više smanjili rizik širenja infekcije.

