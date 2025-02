Koliko često treba prati peškire, jastuke, posteljinu: Evo šta kažu stručnjaci, mnogi će se iznenaditi

Kućni poslovi nisu na vrhu liste ‘zabavnih’ aktivnosti većine ljudi. Međutim, svakodnevni poslovi poput menjanja posteljine i ribanja frižidera su neophodni.

Čišćenje doma može i da zaštiti naše zdravlje, pomažući u izbegavanju mogućnosti nakupljanja bakterija i drugih klica od kojih se potencijalno možemo razboleti. Ali držite li se higijene u svom domaćinstvu? Perete li zaista dovoljno svoje peškire? Čistite li vaš dušek onoliko koliko mu je potrebno?

Ovi S i prati određene tkanine kako biste smanjili rizik od bolesti i alergija…

Posteljina

Tema o kojoj se žestoko raspravlja: koliko često stvarno treba menjati posteljinu? Tomas Høegh Reisenhus, stručnjak za spavanje u TEMPUR-u kaže da prosečna odrasla osoba izgubi 285 ml tečnosti svake noći i skine 454 g mrtve kože tokom godine dana. On kaže: „Zamislite mrtve ćelije kože, telesna ulja, znoj i uopšteno prljavštinu koja se nakuplja u vašim jastucima, jorganu i dušeku, kao i na vašim posteljinama.“

„Nečista posteljina takođe može biti plodno tlo za grinje koje mogu uzrokovati osip i iritaciju kože, potencijalno pogoršavajući simptome alergije. I dok se grinje nalaze u većini domova, svakako se preporučuje redovno čišćenje posteljine kako biste ih držali pod kontrolom.“

Jastučnice = jednom nedeljno ili češće

Ako ste u krevetu sedam do osam sati noću, onda su vam glava i lice na jastučnici više od 50 sati nedeljno.

“To uzrokuje nakupljanje znoja i prljavštine na vašoj jastučnici od prirodnih ulja i proizvoda za čišćenje koji se skidaju s našeg tela i lica, što može promeniti boju posteljine ili pogoršati stanje kože,” kaže Džordžija Metkalfi. osnivač French Bedroom stručnjaka za luksuzne spavaće sobe.

Dodaje da bi oni koji odlaze u krevet našminkani ili imaju masnu kosu trebalo češće da peru jastučnice jer ih to može više zaprljati, a u nekim slučajevima dovesti i do akni i bubuljica.

Rekla je: „Posebno zimi, skloni smo da nosimo jače hidratantne kreme koje se mogu utopiti u posteljinu ostavljajući mrlje.“

Navlake za jorgane = jednom nedeljno (ako ne koristite gornju navlaku)

Džordžija preporučuje pranje navlake za jorgan jednom nedeljno kako biste se rešili grinja. „Kako pokrivač stoji na vrhu kreveta, prašina i prljavština će se nakupljati od svakodnevne upotrebe.“

Osim toga, ona dodaje da se u hladnijim mesecima često držimo za svoje pokrivače kako bismo ostali topli, što može uzrokovati da se više bakterija, prljavštine i prljavštine prenese s našeg tela na pokrivač. „Ako se koristi gornja navlaka, navlaka za jorgan može trajati duže bez pranja“, dodaje Džordžija.

Takođe upozorava da nepranje posteljine može rezultirati lošim kvalitetom sna zbog alergena.

Posteljina = jednom nedeljno, češće ako imate kućne ljubimce

“Vašu posteljinu treba prati jednom nedeljno. Ali ako dopustite kućnim ljubimcima da borave na vašem krevetu, takođe se borite sa životinjskim krznom, dlakom i ostalom prljavštinom koju oni unesu, stoga se preporučuje menjanje posteljina svaka tri do četiri dana ”, kaže Tomas.

Za posteljinu Tomas preporučuje korišćenje najtoplije temperature pranja koju navodi etiketa proizvoda – pamuk se može prati u vrućem pranju (60 stepeni), dok se neki drugi materijali poput poliestera mogu prati samo u toploj vodi.

“Ako imate osetljivu kožu, svakako koristite deterdžent koji nije biološki jer je manje verovatno da će iritirati vašu kožu. Alternativno, razmislite o dvaput ispiranju posteljine kako biste uklonili ostatke deterdženta. Sušite u sušilici na niskoj temperaturi ili okačite posteljinu na žicu”, dodaje.

Jorgani = svaka tri do šest meseci

“Kako bi se smanjilo nakupljanje bakterija i potencijalnih alergena, jorgane treba prati svaka tri do šest meseci”, kaže Tomas.

“Jorgane od sintetičkih vlakana treba prati u velikoj mašini prema uputstvima na etiketi za održavanje. Jorgane punjene perjem i paperjem potrebno je hemijski čistiti pa bi možda bilo dobro zadržati rezervni čisti jorgan kako bi ste izbegli stres da nosite prljavi jorgan na hemijsko čišćenje i skupljate ga isti dan“, dodaje.

Jastuci = svakih četiri do šest meseci

Iako bi jastuke trebalo prati svaka četiri do šest meseci, prema uputstvima na etiketi za održavanje, Tomas kaže da će se bakterije nakupljati bez obzira na to, stoga je važno menjati jastuk svake tri godine.

Dušek = svakih šest meseci

“Osim telesnih tečnosti i mrtvih ćelija kože, dušek u proseku udomljuje između 100.000 i 10 miliona grinja – mikroskopskih stvorenja koja uzrokuju osipe na koži, iritaciju i potencijalno mogu pogoršati simptome alergije.

“Stoga je od ključne važnosti čistiti svoj madrac svakih šest meseci”, upozorava Tomas.

Ali ako patite od astme ili alergija, čistite dušek jednom mesečno. “Tradicionalni dušeci s oprugama mogu se očistiti skidanjem kreveta, usisavanjem površine madraca kako bi se uklonila prašina i mrtva koža pre nego što se proliveno sredstvo ili mrlja očisti sredstvom za uklanjanje mrlja.

“Onda jednostavno proluftirajte svoj dušek nekoliko sati kako bi tkanina mogla da diše”, kaže Tomas. Džordžija dodaje da se nakon usisavanja soda bikarbona može naneti na madrac, ostaviti da se stegne nekoliko sati i zatim ponovno usisati. Dušeci od memorijske pene mogu se čistiti na licu mesta vlažnom (ne mokrom) krpom ili sunđerom, ali najbolje je proveriti posebna uputstva za negu.

Nad dušek = svaka tri meseca

„Iako nad dušeci ne dolaze u direktan dodir s vašom kožom, ipak ih je potrebno redovno čistiti kako bi se izbeglo nakupljanje mrtvih ćelija kože, telesnih ulja i znoja“, kaže Tomas.

“Trebalo bi da nad dušek perete jednom svaka tri meseca, u skladu s promenom godišnjih doba kako biste bili sigurni da će ostati čist, svež i nastaviti da efikasno štititi vaš dušek.”

Navlake za jastuke = svaka dva meseca

“Navlake za kauč i jastuke trebale bi se prati u hladnom, osetljivom ciklusu svaka dva meseca ili svaki mesec ako imate domaćinstvo s malom decom ili kućnim ljubimcima”, kaže Tomas.

“Obavezno zakopčajte svoje jastučnice pre pranja kako se ne bi oštetile ili zapetljale u mašini.”

Peškiri i krpe za lice = svaka tri korišćenja

Stručnjak objašnjava da se čini da uvek postoji „rasprava o tome koliko puta bi trebalo koristiti ručnik pre nego što ga operete“.

“Optimalno vreme za pranje peškira i krpa za lice je svaka tri korišćenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com