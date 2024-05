Mnogi greše: Evo zašto samo na ovoj temperaturi treba prati posteljinu

Svi volimo da legnemo u krevet sa čistom posteljinom. Njen miris i mekoća prosto vas nateraju da odmah zaspite, a mnogi postavljaju pitanje na kojoj temperaturi treba da pere.

Žene u ovome često greše

Prema „Express-u“, najbolja temperatura za pranje posteljine nije 60 ili 90 stepeni kako mnogi misle, ali i praktikuju jer na ovoj temperaturi misle da će ubiti bakterije i grinje. Smatraju da će se rešiti svih nepoželjnih čestica iz posteljine jer ona brzo upija znoj, telesna ulja, mrtve ćelije kože ili čak i grinje.

Međutim, to može oštetiti ili skupiti tkaninu, a zatim može dovesti do povećanja računa za energiju kada to nije neophodno.

Lijan Šulbred je stručnjak za kvalitetnu posteljinu i objasnila je da je ključ za uništavanje bakterija na čaršavu, jastučnici i jorganu blago topla temperatura.

– Postoji mnogo debata oko toga, ali kao opšte pravilo je najbolje i da se pridržavate uputstva na etiketi. Ono što se može videti jeste da je temperatura za pranje 40 stepeni i da je sasvim dovoljna da ukloni prljavštinu – rekla je ona.

