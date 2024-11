Koliko često treba prati pidžamu? Češće je nego mislite

Pidžame nosimo najmanje pet do šest sati, ispod jorgana ili ćebeta. Ako biste nešto nosili pet do šest sati dnevno, da li biste to nosili svaki dan?

Osim toga, dok spavamo, ćelije kože se ljušte, znojimo se, a njeno stanje zavisi i od čistoće tela i posteljine.

Na njemu se mogu akumulirati prirodna ulja i bakterije za telo, a ako ga ne perete redovno, može doći do neprijatnih mirisa. Stručnjaci su donekle podeljeni oko toga koliko često treba prati pidžamu.

– Ako niste prolili mleko ili sok po sebi neposredno pre spavanja, ako se ne znojite jako i ne nosite pidžamu po ceo dan, možete da spavate u njima nekoliko noći zaredom pre nego što ih operete – kaže Dženi Varni, direktorka kompanije za čišćenje Molly Maid.

S druge strane, Kris Albers, direktor marketinga u kompaniji Carbona, koja proizvodi proizvode za čišćenje, kaže da bi to trebalo raditi češće.

– Pošto u pidžami tokom noći provedete u proseku sedam do osam sati, trebalo bi da je perete onoliko često koliko i ostalu odeću koju menjamo na dnevnom nivou – kaže on.

Melisa Mejker, autorka i osnivačica kompanije za čišćenje u domaćinstvu Clean My Space, kaže da zavisi i od toga da li ih nosite kao jedinu odeću za spavanje ili nosite i donji veš ispod pidžame.

– Ako je pidžama jedina stvar koju nosite u krevet, treba je menjati svaki dan. Ako ispod njega nosite donji veš, treba ga prati svaka dva do tri dana – kaže on.

Ali svi se slažu u sledećem: Ako ste skloni da se znojite tokom noći, menjajte pidžamu svakodnevno, kao i odeću koju nosite leti, ili onu u kojoj vežbate, a koju takođe nećete nositi dva puta bez pranja. .

– Kada se odlučujete za ovo, razmislite koliko se znojite i koliko je pidžama bila u kontaktu sa kožom – kaže Gven Vajting, suosnivač The Laundress.

Naime, ako je odmah ujutru skinete i ostavite da se provetri, verovatno biste mogli da ih nosite još nekoliko dana, pre nego što se znoj i prirodna ulja i bakterije sa kože upiju u tkaninu, ali ako nosite ih ceo dan, obavezno ih operite.

A Lindzi Bojd, suosnivač iste kompanije, kaže da tuširanjem uveče, pre oblačenja pidžame, možemo da odložimo potrebu za pranjem za dva do tri dana, pod uslovom da ne koristimo previše losiona za telo, piše Real Simple.

