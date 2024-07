Lavanda će vam cvetati više puta tokom leta: Iskusni baštovani savetuju da uradite ovo

Briga o biljci odmah nakon njenog cvetanja je ključna za to koliko će ona ostati zdrava i opet procvetati do kraja sezone

Da li tražite nekoliko jednostavnih saveta o tome šta da radite sa vašim biljkama lavande nakon što procvetaju – ne samo da bi bile zdrave i lepe celo leto – već i da biste naterali vaše biljke da cvetaju drugi, a možda čak i treći put ovog leta?

Kao izdržljiva višegodišnja biljka, lavanda ima toliko sjajnih osobina. Ne samo da je to trajnica sa izuzetno niskim održavanjem, njene visoke stabljike zadivljujućih ljubičastih cvetova takođe odaju umirujući miris kad god ste u blizini. Još bolje, ti isti cvetovi takođe pomažu da se na vaše imanje unesu sve vrste važnih oprašivača, uključujući dva najbolja – pčele i leptire!

Briga koju dajete biljci lavande odmah nakon njenog cvetanja je ključna za to koliko će ona ostati zdrava do kraja leta. Takođe je ključno dati biljkama drugu ili čak treću priliku da procvetaju u istoj sezoni. Ali ako sve to nije bilo dovoljno – lavanda je takođe otporna i na sunce i sušu. I na kraju, ali ne i najmanje važno, dok ljudi mogu smatrati da je miris lavande umirujući i privlačan, štetočine poput komaraca, krpelja, pauka, komarca, miševa i još mnogo toga izbegavaju njenu jaku aromu.

Briga o lavandi nakon što procveta

Jedan od najvećih faktora u tome da lavanda procveta po drugi put jeste skidanje, odnosno odsecanje cvetova kada počnu da se suše.

To je odličan način da održite svoje biljke lavande jake i zdrave. Umesto da biljke troše energiju i resurse da pokušaju da spasu cvetove koji blede i suše se, one mogu da iskoriste tu moć da se koncentrišu na proizvodnju novog lišća i cvetova.

Ali, čitav štos je da morate brzo delovati. U stvari, čim primetite da cvetovi blede i gube svoju živost, vreme je da počnete orezujete staro cveće. Što pre to učinite, veće su šanse da ponovo uživaju u cveću.

Orezivanje cvetova lavande

Srećom, ovo se veoma lako radi. Za manje biljke možete koristiti par malih makaza da odsečete stare cvetove. Za veće biljke možete čak koristiti oštar par makaza za živu ogradu da biste brzo obavili posao.

Napravite rez tačno iznad prvog seta zdravih listova. Na ovaj način ne uklanjate previše biljke i biljka može nastaviti da raste i lakše postavlja nove stabljike.

Berba cvetova lavande

Ako želite, možete pobrati cvetove lavande mnogo pre nego što izblede. Ovo vam omogućava da iskoristite stotine različitih načina upotrebe suvih latica lavande. Umesto da čekate da cvetovi počnu da umiru, berite ih tek nakon što se nekoliko pupoljaka otvori na stabljici.

Zatim možete osušiti cvetove za dugotrajno skladištenje i upotrebu. Ovo je zapravo jedan od najlakših načina da naterate svoje biljke da ponovo procvetaju. Ranim rezanjem biljke štede mnogo energije i imaju dovoljno vremena da proizvedu novo cveće.

Šta raditi s lavandom nakon što procveta

Sečenje cveća radi podsticanja cvetanja najbolje funkcioniše sa mlađim, zdravijim biljkama koje su mlađe od pet godina. Starije biljke, međutim, počinju da postaju malo više drvenaste i žilave. Ovo čini ponovno cvetanje malo težim.

S ovim zrelim biljkama treba uraditi nešto više od jednostavnog odsecanja cvetova. U ovom trenutku može biti potrebno jače orezivanje. Neće proizvesti drugo cvetanje, ali će vaše biljke vratiti u formu.

Nakon što biljke dostižu puni cvet u leto, potražite bilo koje sive, drvenaste stabljike prema dnu biljaka. Takođe, pogledajte biljke zbog nedostatka svetle boje blizu vrha cveta. Ako je neko od njih dvoje prisutno, vreme je za jače orezivanje.

Koristeći par čistih makaza, isecite biljke na oko pet do sedam centimetara iznad drvenaste, sive stabljike. Nemojte seći biljke sve do stabljika drveta jer bi to moglo oštetiti biljke pre tačke da budu u mogućnosti da cvetaju u budućnosti.

Najbolje vreme za to je kasno leto ili čak rana jesen. Zbog drastičnog orezivanja biljki možda bude potrebno malo duže da se oporavi, zato budite strpljivi. Rezultati će biti vredni strpljenja i truda!

Đubrenje i zalivanje

Dok većina cvetnih jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka može imati koristi od đubriva da bi cvetala, lavanda nije jedna od njih. U stvari, obezbeđivanje lavande sa previše hranljivih materija može zapravo zaustaviti njeno potpuno cvetanje.

Jedna stvar koju možete da uradite jeste da koristite kompost kao malč oko osnove biljaka nakon odsecanja ili rezidbe. Iako je kompost pun hranljivih materija i organske materije, neće nadjačati lavandu.

Umesto toga, biljkama obezbeđuje nisku, stalnu dozu energije kako bi biljke bile jake i živahne. Kao i uvek, kompost je zaista odgovor na dugoročno zdravlje biljaka i zemljišta!

Zalivanje lavande

Kao i kod đubrenja biljaka lavande, manje je više kada je u pitanju zalivanje. Lavanda je veoma podložna truleži korena, pa je preterano zalivanje često razlog njenog nedostatka rasta i cvetanja.

Pošto je lavanda otporna na sušu, može da se nosi sa sušnijim od prosečnih zemljišta. Zalivajte biljke samo u slučajevima ekstremne suše – i to lagano. Dozvolite da se zemlja potpuno osuši između zalivanja.

