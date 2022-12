Magneti na frižideru mogu da budu OPASNI za ovu grupu ljudi

Kada idemo na putovanja, mnogi od nas žele da sa sobom ponesu poneki magnet koji ćemo ostaviti na frižideru kao uspomenu. Međutim, treba da se zapitamo da li magnet može da uzrokuje kvar na uređaju ili da negativno utiče na zdravlje čoveka?

Ruski profesor popularizacije fizike i nauke Jurij Mihajlovski otkrio je na koje stvari treba da obratite pažnju prilikom skupljanja magneta. Mnogi ljudi vole da skupljaju ukrasne magnete na frižideru, jer su dekorativni i odličan način da sačuvaju uspomene na putovanja i razne prijatne trenutke. Ali ako uređaj počne da se kvari, postavlja se pitanje da li su magneti uzrok. Magneti su uglavnom bezopasni, ali sve zavisi od njihove snage, objašnjava Mihajlovski.

“Ako govorimo o konvencionalnim magnetima za frižider, oni su napravljeni od ferita koji stvaraju prilično slabo magnetno polje. Međutim sada možete da kupite i druge vrste magneta, koji su napravljeni od neodima, gvožđa i bora, a koji su dovoljno snažni da utiču na uređaj. U ovim slučajevima bolje je koristiti feritne magnete,”otkriva Mijajlovski i dodaje:

“Takođe, ako iz nekog razloga u našem telu postoji nešto na šta bi magnet mogao da utiče, a to se najviše odnosi na ljude sa ugrađenim pejsmejkerima, ne bi trebalo da se približavamo magnetima jer mehaničko to može prouzrokovati privlačenje ili odbijanje, što nije baš dobro,” kaže naučnik. Međutim, magnetno polje se vrlo brzo smanjuje sa daljinom. Na udaljenosti već od 10 centimetara neće biti interakcije, zaključuje on.

