Majstor otkrio kako uštedeti novac i zadržati toplotu u kući: Evo gde treba grejati

Zimska hladnoća konačno je stigla, uvlačeći se ne samo u naše kosti, već i u naše domove. Kako bismo zadržali toplotu unutar kuće i istovremeno smanjili račune za struju, elektromehaničar Branko Zrnić otkriva savete za Prvu TV, piše Mondo.

Prema rečima Zrnića, ljudi danas koriste različite izvore toplote. Prema njegovom iskustvu, TA peći predstavljaju najpouzdaniji način grejanja. Da bi bile efikasnije, preporučuje ih postaviti u najhladnije prostorije i delove kuće, poput prozora.

Evo šta predlaže

„Hladan vazduh će podstaknuti toplotu iz peći prema sredini i drugim delovima sobe, čime će se postići ravnomerna toplina u celom stanu. Držite li je bliže vratima, polovna sobe biće hladnija“, pojasnio je Zrnić. Govoreći o triku s aluminijskim folijama oko radijatora ili peći kako bi se zadržala toplota, majstor ističe kako, prema njegovom iskustvu, taj trik nema značajan efekat.

Postavlja se pitanje kako pravilno postaviti grejna tela kako bi trošila što manje električne energije. „TA peći se pune noću kada je struja jeftina. Nakon punjenja, termostat se isključuje, sprečavajući daljn potrošnju, a koristi se samo ventilator prema potrebi.

To oslobađa akumuliranu toplotu kad vam je potrebna, omogućavajući uštedu od više trećine. Ako peć držite stalno upaljenom, to može značiti da je mala ili da grejete veliki prostor“, zaključio je majstor, dodajući savet da izbegavate produžne kablove, posebno one s ugrađenim prekidačem.

