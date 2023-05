Malo ko pravilno čuva lekove: Da bi delovali onako kako je predviđeno, morate ih držati na ovom mestu

Neka mesta u vašem domu mogu dovesti do toga da se određene materije iz lekova raspadnu ili da im se smanji dejstvo.

Prema nekim procenama kuhinja je prostorija gde se najčešće čuvaju lekovi, a mnogi kažu da ona i nije baš pravi izbor, kao ni spavaća soba.

Mnogi se onda odluče da ih stave u kupatilo, ali farmaceuti naglašavaju da je to možda najgore mesto za skladištenje lekova zbog izloženosti velikoj vlažnosti, pa im takvi uslovi mogu smanjiti dejstvo, čak iako ne otvorite kutije.

Birajte suva i hladna mesta

Većina lekova voli hladna i suva mesta, gde je temperatura između 15 i 25 stepeni. U frižider treba stavljati samo one u čijim uputstvima je to jasno naglašeno, a na to bi i apotekar svakako trebalo da vam skrene pažnju. Kada živa u termometru pređe 25 stepeni, većinu lekova i kozmetičkih proizvoda najbolje bi bilo staviti u prostoriju zaštićenu od direktnog izvora toplote, svetlosti i vlage.

Ako lek nije adekvatno čuvan, može doći do njegovog otapanja, raspadanja važnih materija u njemu, a samim tim će imati smanjeno dejstvo. Istovremeno može doći i do promene sastava, boje, konzistencije, mirisa i ukusa, piše Kurir.

Nikako ispod 0 stepeni

Antibiotike tokom veoma visokih temperatura treba čuvati u frižideru da ne bi izgubili stabilnost i dejstvo. A kapi, vaginalete, inhalatore, insulinske injekcije čuvaju se na temperaturi od dva do osam stepeni. Stručnjaci upozoravaju da lekovi ne smeju biti izloženi temperaturama nižim od nule jer će se zamrznuti, što će takođe smanjiti njihovo dejstvo.

Signali da nešto nije u redu

Ako je u pitanju krema, sumnjiva će biti ako ima grudvice. Promena boje i čudan miris treba da budu znaci upozorenja da ni s mastima i gelovima nešto nije u redu. Sve u svemu, ako bilo koji lek izgleda drugačije od uobičajenog, nipošto ga nemojte koristiti.

