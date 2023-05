Malo ko zna da svaka veš mašina ima skriveno dugme, olakšaće vam život!

Posle dužeg korišćenja veš mašina se zaprlja, najčešće od ostataka praška i omekšivača. Najprljaviji deo je fioka u koju se sipa deterdžent. Usled vlage dolazi i do pojave buđi koja se oseća i na upravo opranom, čistom vešu.

Jedna Britanka je otkrila kako da brzo i lako očistite upravo tu pregradu za prašak posle čega će vam veš mašina biti blistava i čista. Njeno otkriće izazvalo je revoluciju na društvenim mrežama, piše britanski Miror.

Jednostavno i lako

Kako je u jednom postu objavila ta žena, godinama se mučila da očisti fioku za prašak sve dok sasvim slučajno nije otkrila da se on može lako i jednostavno izvaditi i mašine i posebno oprati.

“Uvek me je nerviralo kad vidim kako mi u pregradi za prašak i omekšivač ostanu ostaci. Vremenom se nakupe i stvrdnu pa ih je zaista teško očistiti. Pokušavala sam na sve moguće načine i najčešće sam fioku ribala uz pomoć stare četkice za zube ali nikad nisam uspela da je u potpunosti očistim. A, onda sam sasvim slučajno otkrila da postoji malo, skriveno dugme unutar same fioke koje, kad pritisnete, ona izlazi napolje. Bila sam oduševljena jer sam napokon ovu pregradu za deterdžent moga detaljno da oribam”, napisala je ona i pokazala kako se fioka vadi. Inače, sve veš mašine imaju to dugme upravo kako bi se fioka izvadila i oprala, samo što nije na svakoj mašini na istom mestu pa morate dodatno istražiti svoje pregrade. Uostalom, u svakom uputstvu stoji tačno naznačeno gde se nalazi ovo dugme.

“Nisam imala pojma da fioka za prašak može tako lako da se izvadi i opere. Hvala vam što ste ovu tajnu podelili sa nama”, napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

“Godinama se mučim da očistim pregradu za prašak, nisam znala da je to tako lako. Idem odmah da isprobam i da proverim da li ovaj trik funkcioniše i na mojoj veš mašini”

“Ne mogu da prestanem da se smejem! Pa sve to vam piše u upustvu za upotrebu veš mašine. Zar više niko ne čita uputstvo”, bili su samo neki od komenatara na post ove Britanke.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.