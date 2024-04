Mnogi prave jednu grešku u WC-u: Evo šta obavezno treba uraditi čim obavite nuždu

Nova tehnologija toaleta koja omogućava ispiranje samo kada je poklopac spušten može imati značajan uticaj na smanjenje širenja bakterija, posebno u bolničkim uslovima. Ovo otkriće dolazi iz Južne Koreje, gde su istraživači dizajnirali inovativni toalet sa automatskim ispiranjem koji se aktivira samo kada se poklopac zatvori, pružajući tako veoma dobro sredstvo u borbi protiv bolesti.

Izliv iz toaleta sadrži hiljade mikroskopskih aerosolnih kapljica koje mogu sadržati urin, izmet i infektivne čestice, one koje zagađuju obližnje površine udaljene do dva metra. Neke od ovih infektivnih čestica mogu se udahnuti i dospeti u naš respiratorni trakt, što može dovesti do infekcije ili kontaminirati površine koje dodirujemo.

Poklopite WC šolju

Zatvaranje poklopca toaleta može značajno smanjiti širenje ovih opasnih čestica. Rezultati istraživanja biće predstavljeni na ovogodišnjem Evropskom kongresu kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti u Barseloni.

Vodeći autor studije, dr Džihi Park iz medicinskog centra Asan u Seulu, Južna Koreja, ističe da bolnički toaleti predstavljaju posebnu zabrinutost kada je u pitanju širenje čestica iz zaraženog otpada.

„Naša studija naglašava važnost zatvaranja poklopca pre ispiranja i primene automatskih uređaja za ispiranje kako bi se smanjila kontaminacija površina kupatila“, rekao je doktor.

