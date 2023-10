Možda bespotrebno trošite puno vode: Znate li razliku između velikog i malog dugmeta na WC šolji?

Osim ako još uvek ne vučete veliki lanac ili imate tradicionalniji vodokotlić sa ručkom, primetili ste sigurno da mnogi toaleti ovih dana imaju dva tastera za puštanje vode. Da li ste ikada shvatili razliku između velikog i malog dugmeta za puštanje vode na vašem toaletu? Mnogi ljudi jednostavno pretpostavljaju da je manje dugme za kraće ispiranje, a veliko dugme za duže i potpunije ispiranje, i to je tačno, ali izgleda da mnogima nije tako očigledno kao što se čini., piše Times of India.

Kada je Thames Water, kompanija odgovorna za otpadne vode širom Londona i šire okoline, anketirala ljude da vide u čemu je razlika, otkrili su da ne samo da neki ljudi ne znaju šta je to, već su mnogi potpuno pogrešno shvatili. Više od polovine ljudi nije mislilo da manje dugme znači manje ispiranja, što izgleda čudno i pomalo kontraintuitivno.

Zvuči beznačajno, ali na kraju stvara velike probleme. Vodokotlić očigledno koristi vodu, a što je duže ispiranje, to se više vode koristi. Endrju Taker, menadžer za efikasnost vode u kompaniji Thames Water, objasnio je: „Postoji toliko različitih vrsta toaleta da nije iznenađenje što ljudi ne znaju koje dugme da pritisnu. U mnogim slučajevima, ono što se čini kao očigledna opcija za kraće ispiranje vode, zapravo koristi najviše vode“, kaže on.

„Za veliko ispiranje obično je potrebno šest litara vode, dok za malo ispiranje je potrebno samo polovinu toga, tako da je važno da svi znamo šta da smanjimo količinu vode koju koristimo. Svaka kap koju isporučimo dolazi iz reka, potoka i podzemnih vodonosnih slojeva, koji pomažu u održavanju zdravih nivoa u vodenim tokovima, a previše uzimanja može imati štetan uticaj na njih. Voda jednostavno nije beskonačan resurs za koji mnogi pretpostavljaju da jeste“, zaključuje on, ali i upozorava na još veći problem. Thames Water procenjuje da samo na njihovoj teritoriji ima 175.000 kotlića koji propuštaju vodu, trošeći oko 400 litara vode dnevno.

„Kada imate WC šolju koja curi, voda samo kaplje u šolju tako da to često ostane neprimećeno, osim možda malog talasanja na dnu toaleta, ali može da potroši ogromne količine vode. To je bukvalno novac bačen u vodu. Kada posetimo domove kupaca da bismo im pomogli da smanje upotrebu vode, ovo je najčešći problem koji nalazimo, ali ga je, srećom, najlakše rešiti. Moderni toaleti na dugme su najgori za curenje i mi smo u razgovara sa proizvođačima da smisle kako da ne propuštaju“, zaključuje on.

