Nabavite što pre ovih 5 biljaka, bubašvabe i pauci mrze njihov miris i nikad ih nećete videti u stanu

Jednom kada primetite bubašvabe u svom domu, ne možete mnogo da uradite osim da pozovete istrebljivače ili bilo koju drugu uslugu za koju se nadate da bi mogla da pomogne. Zato treba da razmislite unapred i sprečite ih da se čak i približe vašem domu.

Ako ne želite da koristite hemijske proizvode, stručnjaci priskaču u pomoć sa korisnim sugestijama, a neke biljke mogu da drže bubašvabe na odstojanju od vašeg doma.

Istina je da bube često žive i polažu jaja u nekim biljkama, obično ih privlače vlaga, hrana i sklonište koje im pruža tlo određenih biljaka. To posebno važi za biljke koje zahtevaju puno vode i senke.

Međutim, postoje neke biljne vrste koje mogu prirodno odbiti bubašvabe i druge insekte.

Ovih 5 biljaka će vam pomoći da se oslobodite omraženih insekata.

Ruzmarin

Prvi na listi biljaka koje stručnjaci predlažu jeste ruzmarin. Efikasan kada se sadi ili koristi kao esencijalno ulje, ruzmarin je verovatno najbolja biljka koja odbija bubašvabe i veoma je toksična za njih. Takođe ne zahteva puno vode, ali potrebno joj je dosta sunčeve svetlosti. Ako imate biljke ruzmarina oko svog doma, možete se osloniti na njih kada je u pitanju držanje bubašvaba na distanci.

Mačja trava

Mačja ili macina trava idealna je ako želite da izbacite bubašvabe iz kuhinje. Njihov uspeh leži u hemikaliji nepetalaktonu, koji se nalazi u ovoj biljci. Možda je to najbolji izbor za vas, samo budite pažljivi sa svojim ljubimcima jer mačke mogu reagovati na ovu biljku. Takođe je pogodna biljka za ljude koji nemaju mnogo vremena za negu.

Hrizantema

Hrizanteme su cveće jeseni. Ovo ljupko i mirisno cveće sadrži piretrine, prirodni repelent protiv insekata, posebno poznat po tome što odbija bubašvabe. Piretrin je toliko efikasan da je dodavan u sprejove za pesticide i ljudi ga koriste decenijama. Pre nego što posadite hrizanteme, imajte na umu da je ova supstanca toksična čak i za ljude i kućne ljubimce.

Nana

Pepermint ima divan miris, ali je takođe efikasan kada je u pitanju odbijanje štetočina. Miris ove biljke je veoma jak i moćan, pa odbija bubašvabe. Možete posaditi mentu u bašti ili u saksijama. Istovremeno, možete koristiti eterično ulje peperminta za uklanjanje insekata iz kuće.

Konjska jabuka

Biljka konjska jabuka zove se još i mozak, adamova jabuka ili zmijsko mleko. To je malo drvo ili veliki grm koji obično naraste od 2 do 4 metra. Daje neke velike plodove prilično neobičnog izgleda, a hemikalije koje se nalaze u ovim plodovima su one za koje se dugo govorilo da pomažu u teranju štetočina. Poznato je da konjska jabuka odbija bubašvabe i mnoge druge insekte popt muva i pauka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com