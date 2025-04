Korov koji raste kroz šljunak uništićete momentalno: Vrtlari otkrili efikasni trik sa samo jednim sastojkom

Labavo okruženje sa prilazom od šljunka ili betonskih ploča koje je siromašno hranljivim materijama stvara savršeno mesto za razmnožavanje korova, jer se oni suočavaju sa malo konkurencije drugih biljaka.

Uklanjanje korova sa šljunka je izuzetno teško jer se korenje isprepliće sa kamenjem, što iskorenjivanje čini teškim zadatkom. Džin Kabaljero, stručnjak za negu travnjaka i suosnivač GreenPal-a, opisao je „šljunčanu korov” kao noćnu moru, ali uverava da se može lako ukloniti.

– Ako imate šljunkoviti prilaz, verovatno vam nisu nepoznati problemi sa korovom. I znaš kakva je to noćna mora. Postoji nekoliko metoda pomoću kojih možete ukloniti korov i držati ga van svog dvorišta, rekao je on.

Jedan od najbržih načina za uništavanje korova je upotreba soli u kombinaciji sa toplom vodom. Iako se ova metoda generalno ne preporučuje baštovanima jer ubija sav biljni svet i sprečava budući rast, manje je problematična za prilazne puteve.

„Istina je da je ubijanje korova na vašem prilazu lako kao i posipanje kuhinjske soli po podu. Naravno, možete koristiti i Epsom so ili so za omekšavanje vode. Korov na vašem prilazu je okružen kamenjem koje privlači mnogo toplote, barem kada je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti. Radeći na dehidraciji korova na vašem prilazu posipanjem soli, možete prilično lako ubiti korov na vašem prilazu na ekološki prihvatljiv način. „Sve što treba da uradite je da pomešate so i ključalu vodu u posudi i sipate je preko prilaza“, objasnio je on.

Budite pažljivi kada koristite ovaj rastvor soli u blizini trave ili cvetnih leja i izbegavajte da to radite nakon kiše jer bi rastvor lako mogao da prodre u okolno zemljište.

Za baštovane koji ne vide rezultate samo upotrebom soli i ključale vode, stručnjak je podelio recept za prirodni domaći herbicid koji sprečava šljunkoviti korov.

– Biće vam potrebno nešto manje od 4 litra alkoholnog sirćeta, šolja soli i pola šolje tečnosti za pranje sudova. Jednostavno pomešajte sve sastojke u prskalici sa pumpom i nanesite na korov na vašem prilazu, zaključio je on, prenosi Ekpress.co.uk.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com