Najlepši jesenji cvet: Lako se gaji i buja do zime, a jednom zasađen ostaje godinama u dvorištu

Raskošno cveće će vam ukrašavati terasu ili dvorište do prvih mrazeva

Ukoliko tražite cvet koji će lako opstati i krasiti vaše dvorište do same zime, onda izaberite petlovu krestu.

Ova divna biljka obožava sunce, odlično podnosi sušu i u stanju je da cveta do prvih mrazeva. Čim precveta, skinite uveo deo i ona će se oporaviti i ponovo procvetati.

Pošto sadrži ceo dijapazon boja, na vama je da izaberete koju boju petlove kreste želite da gajite: žutu, crvenu, narandžastu ili ružičastu. Postoje čak i dvobojne sorte.

Grmolikog je rasta i može da poraste i do dva metra u visinu, a najčešće do 120 centimetara. Cvetovi traju do 8 nedelja, a čim joj odstranite uveo deo, biljka će ponovo da procveta.

Kada su sadnice posađene u grupi, cvetovi izgledaju kao plamen, zbog čega je ovaj prelepi cvet i dobio ime celosia, što na grčkom znači „goreti“.

Postoji nekoliko sorti petlove kreste koje se razlikuju i po boji listova koja pak zavisi od boje cveta. Po nijansi na koju vuče mala biljka, lako se može predvideti koje će boje biti cvet. Na primer, biljka žutog cveta ima zeleno-žućkaste listove i stabljiku, crvena zeleno-crvene, itd.

Najbolje kod ove biljke je to što kada se jednom poseje, dalje se sama uspešno razmnožava, samo je potrebno da je, kada nikne na proleće, rasadite s mesta na kojem je rasla prošle godine. Seje se u rano proleće u martu, najpre u teglicama, a kasnije kada biljka dostigne visinu od nekoliko centimetara, rasađuje se. U aprilu se može direktno saditi na otvorenom.

Rasađivanje

Kada cvetovi precvetaju, počinju da gube boju, a u sredini ostaju crne semenke. Skupite ih u širu posudu, stavite je ispod precvetalih cvetova i lagano ih ugnječite prstima tako da seme pada u posudu koju držite ispod.

Iduće godine dočekaće vas eksplozija boja i lepo iznenađenje kada je reč o kombinaciji boja koje zavise od toga koliko ste vrsta petlove kreste imali i kako su uspele međusobno da se ukrste.

(Najžena)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com