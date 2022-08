Ne ignorišite ih: Ova četiri znaka vam pokazuju da u kući imate opasnu crnu buđ

Dok rast plesni u zatvorenim prostorima uopšteno nije tema o kojoj se često raspravlja u društvu, crna buđ godinama je izazivala burne rasprave. Nažalost, to je dovelo do duge liste zabluda, poput one da je sva crna buđ otrovna i da je to jedina vrsta plesni o kojoj se treba brinuti kod kuće. Važno je razumeti šta je zapravo „crna buđ“, zašto je štetna i kako je prepoznati kod kuće pre nego što postane problem.

Istraživači su do sada identifikovali više od 100 000 vrsta plesni, a one dolaze u različitim oblicima i bojama. Mnoge od ovih vrsta mogu biti crne boje, kao što su Aspergillus i Chaetomium. Ali, kako prenosi MBG, rasprave o crnoj buđi obično se odnose specifično na vrstu zvanu Stachybotrys chartarum.

Sve vrste plesni razmnožavaju se stvaranjem mikroskopskih spora i njihovim ispuštanjem u okolno područje. Neke vrste buđi, poput Stachybotrys chartarum, takođe oslobađaju mikroskopske toksine koji se nazivaju mikotoksini kada su ugroženi, a koji su prirodno otrovni za ljudsko telo. Da stvar bude komplikovanija, neke vrste plesni mogu stvoriti više vrsta mikotoksina.

Spore i mikotoksini u vašem domu mogu naštetiti kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru i kontaminirati vaše površine. A budući da su te čestice dovoljno male da ih telo udahne, proguta i apsorbuje, mogu izazvati štetne zdravstvene reakcije.

Ovo su četiri glavna znaka da možda imate crnu buđ kod kuće:

Vizualni rast

Prvi i najlakši način da utvrdite ima li plesni u zatvorenom prostoru je da uzmete baterijsku lampu i proverite područja određenih tačaka u kući. Crna plesan biće crne boje, ali sve abnormalnosti mogu ukazivati ​​na kontaminaciju. Područja koja treba proveriti uključuju plafone, ormare, prozorske daske, otvore za vazduh, umivaonik, WC ormariće, potkrovlje i podrum.

Šteta od vode

Kao buđ koja voli vodu, Stachybotrys chartarum zahteva visok nivo vlage za rast u domu. Zbog toga ćete uvek želeti da proverite područja oštećena vodom zbog znakova crne plesni. Vizualni problemi na koje treba obratiti pažnju uključuju mrlje poput kafe na plafonima ili zidovima, promenjene boje tepiha, oljuštene, napukle tapete ili tapete s mehurićima, ljuštenje ili mehuriće kreča na zidu.

Vlažni mirisi

Ako ne pronađete vidljivu buđ, to još ne znači da nema problema. Plesan bi mogla da bude na skrivenom mestu poput unutrašnje strane zida ili ispod poda. U ovom slučaju, oslonite se na svoj njuh kako biste utvrdili postoji li problem. Rast plesni često stvara vlažan, plesnjiv, zemljani miris zbog oslobađanja gasova koji se nazivaju mikrobna ispariva organska jedinjenja. Ako stalno osećate vlagu u kući, postoji velika verovatnoća da je reč o kontaminaciji, piše Večernji list.

Neobjašnjivi hronični simptomi

Ponekad je rast plesni skriven i ne stvara neprijatan miris. U ovakvim slučajevima obratite pažnju na svoje telo i kako se osećate kod kuće. Jeste li tokom vremena razvili hronične simptome za koje nijedan lekar ne može tačno da odredi uzrok? Pogoršavaju li se kad god ste kod kuće? Nikada nemojte ignorisati hronične simptome niti ih prihvatiti kao „novu normu“. Umesto toga, pokušajte da tačno odredite šta uzrokuje vaše telo da šalje signale upozorenja.

