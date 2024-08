Ne trebaju vam ni sirće ni soda, s ovim sastojkom uspešno ćete očistiti ceo kupatilo

Kada počnete da čistite svoj dom, kupatilo je prostor kome je obično potrebna posebna pažnja, a uobičajeno je da se koristi mnogo proizvoda za čišćenje i osveživača kako bi se održalo u vrhunskom stanju. Međutim, oni koji teže ekološki (i finansijski) prihvatljivijim opcijama će se odlučiti za prirodnija sredstva za čišćenje, kao što su soda bikarbona, alkoholno sirće i limunska kiselina. Ovi sastojci, iako im to nije primarna namena, pokazali su se veoma efikasnim u čišćenju doma. Ali postoji još jedan, često zanemaren, prirodni sastojak koji možda već imate kod kuće, koji je predložio House Digest. Reč je o Epsom soli, poznatoj kao gorka so, koja zapravo nije so, već prirodno mineralno jedinjenje magnezijuma i sulfata, a najčešće se koristi u kupkama za ublažavanje bolova u mišićima, grčeva, za ublažavanje stresa i anksioznosti…

Ako je koristite pravilno, navodi pomenuti portal, Epsom so će vam pomoći da svoje kupatilo pretvorite u čist, higijenski prostor bez upotrebe jakih hemikalija. Dakle, za šta sve može da se koristi?

Odvodi za kupatilo

Da biste osvežili odvode u kupatilu i uklonili prljavštinu i šljam od sapuna iz cevi, izmerite šolju Epsom soli i sipajte je direktno u odvod. Prokuvajte nekoliko šoljica vode i sipajte ključalu vodu u odvod posle soli. So bi trebalo da pomogne u razbijanju i rastvaranju nakupina, a voda bi trebalo da ih ispere. Ako već neko vreme niste čistili odvod ili imate problema sa začepljenjem, bilo bi dobro da ponovite ovaj postupak dva ili tri puta zaredom da biste uklonili naslage. Ako je vaš toalet začepljen, Univerzitet Rajs preporučuje da dodate 1/4 šolje Epsom soli u WC šolju, sa malo vruće vode da se rastvori, i ispiranje nakon 20 minuta. Međutim, nemojte dodavati više od četiri šolje Epsom soli da biste izbegli veće probleme.

Pločice, fuge i tuš vrata

Napravite nežnu, ali efikasnu pastu mešanjem tečnog deterdženta za suđe sa Epsom solju u posudi. Koristite četku za ribanje ili sunđer da nanesete pastu direktno na sve što želite da očistite, kao što su fug masa, pločice ili vrata tuša. Nežno trljajte površine kružnim pokretima i ostavite pastu da odstoji 10 do 15 minuta. Temeljno isperite područja da biste uklonili ostatke paste. Preporučuje se da se pasta prvo testira na maloj, skrivenoj površini pre nego što prekrijete ceo zid, kako biste bili sigurni da neće oštetiti fugu ili ogrebati pločice i staklo. Ovaj piling deluje zbog kombinacije tečnog deterdženta za suđe i abrazivne prirode soli.

Kada i tuš kabina

Za uklanjanje buđi na spoju kade i pločica potrebno je pripremiti mešavinu Epsom soli, alkoholnog sirćeta i tečnog deterdženta za pranje sudova. Pomešajte šolju gorke soli sa šoljicom sirćeta i dodajte malu količinu deterdženta za suđe. Trebalo bi da dobijete gustu pastu koja se lepi za vertikalne površine i dovoljno je abrazivna za trljanje. Uzmite pastu i nanesite je direktno na sva plesniva područja, pazeći da je potpuno pokrijete i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta. Zatim uzmite četku ili sunđer i oribajte područja dok ne budu čista.

WC šolja

Da biste napravili prirodno sredstvo za čišćenje za svoju WC šolju, izmerite šolju sode bikarbone i šolju Epsom soli. Sipajte na unutrašnju stranu WC šolje i ostavite nekoliko sati, za tvrdokornije mrlje i preko noći. Zatim ga istrljajte četkom za toalet. Na kraju isperite šolju vodom iz vodokotlića. Ova mešavina bi trebalo da ukloni mrlje, ali House Digest upozorava da ovaj proces neće ubiti sve bakterije prisutne u WC šolji, prenosi Jutarnji.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.