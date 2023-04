Nemojte da vas prevare: Evo kako ćete prepoznati prave domaće jagode

Jagode su jedno od najukusnijih i najomiljenijih voća na svetu. Njihova sočna i slatka pulpa ima osvežavajući ukus koji se lako topi u ustima. Osim toga, jagode su prepune vitamina C i drugih hranjivih materija koje su korisne za zdravlje. Počela je sezona jagoda, a to znači da ćemo svi ponovo uživati u jagodama.

Uopšteno, sezona jagoda traje od kraja proleća do početka leta, odnosno od aprila do juna, u zavisnosti od geografskog položaja i klimatskih uslova. Međutim, to može da varira u zavisnosti od vrsta jagoda i regije u kojoj se uzgajaju.

Omiljeno voće

U nekim delovima svijeta, poput Severne Amerike, sezona jagoda može trajati do kasnog leta ili rane jeseni. Takođe, moderni uzgojni postupci omogućuju proizvodnju jagoda tokom cele godine u nekim delovima sveta, uprkos sezonskim ograničenjima.

Ali, u svemu ipak postoji problem. Često ne znamo koje jagode da kupimo, odnosno pitamo se možemo li da verujemo kada vidimo da su one „domaće“. U prodavnicama su uvozne jagode češće prodaju na početku „sezone“, dok domaće dolaze na red nešto kasnije. Najlakše je jagodu oceniti prema boji i mirisu.

Obratite pažnju

Zdrave i domaće jagode su izuzetno crvene, jarke boje i prepoznatljivog mirisa. Takođe, domaće jagode često imaju više semenki. Crvena boja unutar jagode govori da je voće tretirano pesticidima, piše Mondo.

Domaće jagode znaju da izgledaju drugačije, nepravilnih su oblika, što bi trebao da bude znak da se radi o jagodama koje nije tretirano pesticidima.

