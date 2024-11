Nemojte koristiti hemikalije: Jedan začin uništiće i najuporniji korov u bašti

Zima još uvek nije pokazala svoje najoštrije zube, pa zbog viših temperatura neki i dalje imaju problema sa korovom u bašti.

Korov je jedan od najvećih problema jer je uporan i nije ga se lako rešiti. Čupanje rukom traje dugo, a hemijska sredstva nisu uvek dobro rešenje, pa vam zato predstavljamo ideju kako da se na prirodan način rešite ovih štetnih biljaka.

So, tj, natrijum hlorid je prirodno rešenje koje uništava korov. Međutim, nije sva so podjednako efikasna kada je u pitanju suzbijanje korova. Mora se koristiti uobičajena jodirana ili nejodirana kuhinjska so. Važno je da koristite natrijum hlorid, a ne magnezijum sulfat.

So je najefikasnija kao herbicid kada se pomeša sa vodom. Ako koristite so na korov u vrtu s drugim biljkama koje ne želite da uništite, napravite slabiju smesu – so i vodu u razmeri 1:2.

Ako smesu koristite na mestima na kojima se nalazi isključivo korov možete napraviti jaču smesu, razmere 2:1. Ipak, budite oprezni jer ova količina soli definitivno utiče na pH vrednost zemljišta. Smesu nanosite direktno na lišće korova. Slana voda se može nanositi pomoću raspršivača ili se može sipati iz posude.

